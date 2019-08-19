Фото: Полиция в Юрмале обнаружила питомник марихуаны

В пятницу, 16 августа, сотрудники отдела криминальной полиции в лесу в Юрмале задержали мужчину 1996 года рождения. Во время досмотра в карманах мужчины нашли 3,4 грамма марихуаны.

В тот же день в лесу полиция обнаружила и горшки с саженцами марихуаны, которые были конфискованы. Результаты экспертизы показывают, что было изъято 1,2 кг сырой марихуаны. Согласно информации имеющейся в распоряжении полиции, ее посадил подозреваемый. Скорей всего, он сначала выращивал ее в своей квартире в Юрмале, а незадолго до продажи переносил в лес. Однако точные обстоятельства все еще выясняются.

Начат уголовный процесс.

Госполиция напоминает, что за незаконный посев или выращивание растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет, либо временное лишение свободы, либо денежный штраф или наказание в виде принудительных работ. В свою очередь, если эти растения выращивались на больших площадях, либо если это делала организованная группа, наказание будет суровее.