К электронным билетам на поезд будет применяться 5-процентная скидка

Со вторника, 20 августа, ко всем билетам на поезд, которые будут приобретены в интернете или мобильных аппликациях, будет применяться 5-процентная скидка, проинформировала агентство LETA представитель Pasažieru vilciens Агнесе Лиците.
Скидка будет распространяться на все билеты на поезд, которые сейчас можно купить в электронном виде - билеты на поездку в одном направлении, багажные билеты, а также билеты, на которые уже распространяются другие скидки, в том числе на семейные билеты со скидкой в 50% или 90%, билеты туда и обратно и багажные билеты туда и обратно.
Способствуя торговле электронным билетами, Pasažieru vilciens надеется уменьшить очереди у касс и оптимизировать затраты предприятия на торговлю билетами в кассах и в поездах.
По словам Лиците, клиенты Pasažieru vilciens все чаще покупают билеты на поезд в электронном виде. За семь месяцев 2019 года число билетов, купленных на сайте Pasažieru vilciens, в мобильной аппликации или через приложение Mobilly, составило 1,06 млн билетов, что на 63% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Сейчас электронно продаются примерно 15% от общего количества одноразовых билетов.