К электронным билетам на поезд будет применяться 5-процентная скидка

Скидка будет распространяться на все билеты на поезд, которые сейчас можно купить в электронном виде - билеты на поездку в одном направлении, багажные билеты, а также билеты, на которые уже распространяются другие скидки, в том числе на семейные билеты со скидкой в 50% или 90%, билеты туда и обратно и багажные билеты туда и обратно.