Под Бауской на смерть сбит пешеход: полиция ищет очевидцев ДТП

Вечером в понедельник, 19 августа, водитель легкового автомобиля на смерть сбил пешехода и скрылся с места аварии, сообщила представитель Управления Земгальского региона Госполиции Иева Сиетниеце.
ДТП произошло в 21.30 в Цераукстской волости Баускского края, на дороге Рига-Бауска-граница Литвы. Пока неизвестно, что за транспортное средство наехало на мужчину 1976 года рождения и скрылось с места происшествия. Пешеход скончался на месте от полученных травм.
Полиция выясняет личность водителя транспортного средства. Согласно имеющейся в распоряжении стражей порядка информации, в аварии, возможно, участвовал автомобиль Renault Master.
Очевидцев ДТП призывают обращаться в полицию по телефонам 63004200, 63004202 или 110.