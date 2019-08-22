У PNB banka выстроились очереди еще до начала его работы

Сегодня, в день, когда начинается выплата гарантированных возмещений клиентам закрытого PNB banka, клиенты собрались у банка еще до начала его работы, сообщила руководитель PNB banka по связям Винета Вилистере-Лаце.
Больше всего людей сейчас в латгальских филиалах PNB banka.
"Наши работники общаются с клиентами, рассказывают о порядке выплаты гарантированных средств, разъясняют, что в филиалах PNB banka наличные не выплачиваются, что перечисления будут сделаны на счет, а также то, что филиалы будут работать в пятницу, субботу, и соответствующий процесс продолжится и позже", - сказала Вилистере-Лаце.
Она также напомнила, что некоторым клиентам никуда не нужно идти - возмещение они получат автоматически.
"С учетом времени обработки заявок и количества людей, которым в первую очередь нужно перечислить выплаты Государственного агентства социального страхования, предполагается, что процесс выплат займет примерно месяц", - сказала представитель банка.
Как сообщалось, сегодня начинается выплата гарантированных возмещений клиентам PNB banka. Возмещения будет выплачивать банк Citadele.