У PNB banka выстроились очереди еще до начала его работы

"Наши работники общаются с клиентами, рассказывают о порядке выплаты гарантированных средств, разъясняют, что в филиалах PNB banka наличные не выплачиваются, что перечисления будут сделаны на счет, а также то, что филиалы будут работать в пятницу, субботу, и соответствующий процесс продолжится и позже", - сказала Вилистере-Лаце.