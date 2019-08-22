Гарантированные возмещения получили около 6170 клиентов PNB banka

"С момента, когда сегодня утром для посетителей открылись 27 филиалов банка Citadele и 14 филиалов PNB banka по всей Латвии и началась выплата гарантированных государством возмещений клиентам, которые до 22 августа открыли счета в Citadele, в целом обслужено около 4200 клиентов PNB banka", - сообщили в банке.

В филиалах Citadele в четверг наблюдается равномерный поток клиентов, в то время как в филиалах PNB banka приток людей очень большой, потому что в первый день выплат сюда пришло большое количество получателей пенсий и пособий, у которых были счета в этом банке.

Галерея: очереди у банка PNB

"С учетом того, что клиентам необходимо оформить документы и получить ясность о дальнейшем способе получения пособий и пенсий, время ожидания в очереди очень долгое. Ради удобства самих клиентов приглашаем всех, кто может подождать с получением возмещения, в первые дни выплат в филиалы не приходить", - подчеркнули в банке.

Также часть клиентов пришла не в тот филиал, а именно, клиентам PNB banka, которые не получали в нем пособия и пенсии, не нужно идти в его филиалы, в свою очередь получателям пенсий и пособий не нужно идти в филиалы Citadele.

Клиенты PNB banka, которые хотят убедиться в размере своего гарантированного возмещения, то есть суммы, которая до 15 августа была на их счету, могут обращаться в Комиссию рынков финансов и капитала (FKTK) по информационным телефонам 67774933 или 67774903.

В банке прогнозируют, что процесс выплат продлится по крайней мере месяц.

Клиентам PNB banka будут выплачены гарантированные возмещения до 100 000 евро. Ожидается, что 99,2% клиентов банка получат его в полном объеме, в том числе 95% местных клиентов и 4,2% - иностранных.