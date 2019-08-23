Более 500 пострадавших. В Испании задержан мужчина, снимавший на мобильник у женщин под юбками

В Испании в среду, 21 августа, полиция Мадрида задержала 53-летнего мужчину из Колумбии, который с помощью мобильного телефона делал фотографии женщин под юбками и публиковал на портале порноиндустрии. Всего от этого мужчины пострадали более 500 женщин, сообщает ВВС.