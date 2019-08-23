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  • Более 500 пострадавших. В Испании задержан мужчина, снимавший на мобильник у женщин под юбками

Более 500 пострадавших. В Испании задержан мужчина, снимавший на мобильник у женщин под юбками

ФОТО: AFP / Scanpix

В Испании в среду, 21 августа, полиция Мадрида задержала 53-летнего мужчину из Колумбии, который с помощью мобильного телефона делал фотографии женщин под юбками и публиковал на портале порноиндустрии. Всего от этого мужчины пострадали более 500 женщин, сообщает ВВС.

Как сообщает полиции, подозреваемый своих жертв снимал в местном метро. Он медленно опускал мобильный телефон с включенной камерой под женскую юбку и снимал.

В ходе следствия было установлено, что возможный преступник разместил на порносайте примерно 283 видеоматериала.

Всего от такого преступления пострадали примерно 555 женщин. Многие из них были несовершеннолетними.

Полиции задержала злоумышленника в момент, когда он на станции метро снимал очередную жертву.

В ходе обыска по его месту жительства полиция нашла ноутбук и жесткие диски, на которых хранились сотни видео подобного содержания.

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