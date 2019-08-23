Более 500 пострадавших. В Испании задержан мужчина, снимавший на мобильник у женщин под юбками

В Испании в среду, 21 августа, полиция Мадрида задержала 53-летнего мужчину из Колумбии, который с помощью мобильного телефона делал фотографии женщин под юбками и публиковал на портале порноиндустрии. Всего от этого мужчины пострадали более 500 женщин, сообщает ВВС.
Как сообщает полиции, подозреваемый своих жертв снимал в местном метро. Он медленно опускал мобильный телефон с включенной камерой под женскую юбку и снимал.
В ходе следствия было установлено, что возможный преступник разместил на порносайте примерно 283 видеоматериала.
Всего от такого преступления пострадали примерно 555 женщин. Многие из них были несовершеннолетними.
Полиции задержала злоумышленника в момент, когда он на станции метро снимал очередную жертву.
В ходе обыска по его месту жительства полиция нашла ноутбук и жесткие диски, на которых хранились сотни видео подобного содержания.
🚩📹 Así detuvimos en el metro de #Madrid a uno de los mayores depredadores de la intimidad de mujeres. Grababa vídeos por debajo de faldas y vestidos (#Upskirt) y los publicaba en portales pornográficos. Actuaba a diario y de forma compulsiva. pic.twitter.com/jHEBtnXzsH— Policía Nacional (@policia) August 21, 2019