В первый день клиентам PNB banka выплатили возмещения в размере 32 млн евро

В первый день клиентам PNB banka выплачены гарантированные возмещения в размере 32 млн евро, что составляет 11,5% всей подлежащей выплате суммы, сообщили агентству LETA представители банка Citadele, который занимается выплатой возмещений.
22 августа, в первый день выплаты возмещений, деньги получили почти 6600 клиентов PNB banka. В целом гарантированных возмещений будет выплачено на 279 млн евро.
В 14 филиалах Citadele и 20 филиалах PNB banka, где проходит выплата возмещений, был большой наплыв людей, но атмосфера оставалась спокойной. Больше всего людей пришло в филиал PNB banka в Риге, на бульв. Райня, а также в филиал в Даугавпилсе.
Наплыв людей связан с тем, что в филиалы PNB banka в первый день пришли получатели пособий и пенсий Государственного агентства социального страхования (VSAA).
Как сообщалось, получателям пособий и пенсий VSAA, у которых есть счет в Citadele, не нужно идти в Citadele, так как деньги будут выплачены автоматически. Однако в течение шести месяцев нужно информировать VSAA, будет ли и дальше использоваться для получения денег банк Citadele.
Получатели пособий и пенсий VSAA, у которых нет счета в Citadele, должны прийти в определенные филиалы PNB banka для подписания документов. Им счет в Citadele для перечисления денег будет открыт автоматически. Также в филиале PNB banka клиенты заполняли заявление в VSAA о дальнейшем получении пособий или пенсий в Citadele или в другом банке.
Клиентам PNB banka будут выплачены гарантированные возмещения до 100 000 евро.
Как сообщалось, решением FKTK 15 августа в 21.00 банк полностью прекратил предоставление финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов.