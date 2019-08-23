PNB banka: порядок получения гарантированных возмещений непонятен пенсионерам

"Поспешные и, по нашему мнению, необоснованные решения Комиссии рынка финансов и капитала (KFTK), разработанные KFTK и банком Citadele процедуры по организации выплаты возмещений, особенно не понятная аудитории пожилых людей и недоступная информация, в том числе для русскоязычных, привели к тому, что люди старшего поколения испытывали тревогу, стояли в очередях, были недовольны и недоумевали в первый день выплат", - сказала Вилистере-Лаце.

Пенсионеры, которые не пользуются повседневно интернетом и социальными сетями, не располагали полной информацией о процессе, о том, кому, когда, в какой филиал идти, что открыть счет можно было еще до начала выплаты гарантированных возмещений.

По словам Вилистере-Лаце, работникам PNB banka приходилось успокаивать клиентов и разъяснять процессы. Сегодня ситуация нормализовалась, добавила она.

Представитель банка напомнила также, что в филиалах PNB banka обслуживаются только те клиенты, которые получают платежи Государственного агентства социального страхования (ГАСС) без счета в банке Citadele.

В KFTK заявили, что порядок выплаты гарантированных возмещений работает, и в целом он понятен клиентам, хотя в первые дни много вопросов. "Уже сейчас мы можем сказать, что благодаря совместной работ KFTK, Citadele, ГАСС и PNB banka порядок выплаты гарантированных возмещений работает, но понятно, что в первые дни много вопросов", - заявили в комиссии.

По заявлению KFTK, порядок выплаты гарантированных возмещений разработан с учетом структуры и количества клиентов PNB banka, одновременно решая два вопроса - выплату гарантированных возмещений и непрерывное получение социальных платежей. Это более сложный процесс, чем выплата только гарантированных возмещений.