Вс, 25.08.2019
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Будни спасателей: заблудившиеся в лесу люди и застрявшие в окнах коты

Лес. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Работники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в субботу в Мазсалацском крае помогли некоему человеку выбраться из леса, сообщила агентству LETA представитель VUGD Агрита Витола.

В 17 часов VUGD получила вызов от человека, который заблудился в лесу в Раматской волости.

При помощи звукового сигнала машины VUGD и мобильной связи человеку было указано правильное направление для выхода из леса.

Также вчера спасатели освободили двух застрявших в полуоткрытых окнах котов.

Кроме того, в субботу был получен вызов на ул. Маскавас в Риге, где в реке Даугава тонул человек. Однако еще до приезда VUGD его спасла полиция самоуправления, а работники VUGD передали пострадавшего медикам.

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