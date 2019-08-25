Будни спасателей: заблудившиеся в лесу люди и застрявшие в окнах коты

Работники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в субботу в Мазсалацском крае помогли некоему человеку выбраться из леса, сообщила агентству LETA представитель VUGD Агрита Витола.
В 17 часов VUGD получила вызов от человека, который заблудился в лесу в Раматской волости.
При помощи звукового сигнала машины VUGD и мобильной связи человеку было указано правильное направление для выхода из леса.
Также вчера спасатели освободили двух застрявших в полуоткрытых окнах котов.
Кроме того, в субботу был получен вызов на ул. Маскавас в Риге, где в реке Даугава тонул человек. Однако еще до приезда VUGD его спасла полиция самоуправления, а работники VUGD передали пострадавшего медикам.