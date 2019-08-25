Директора учебных заведений: снижение числа педагогов - проблема государственного масштаба

Директор 6-й Рижской средней школы Харальд Барздиньш заявил, что сейчас школы функционируют, потому что еще есть педагоги, которые работают во имя идеи, однако, если существующая система не изменится, новые педагоги в школы не придут.

По его словам, перемены в школах нужно начинать с поддержки педагогов и обеспечения достойных зарплат, только в этом случае можно говорить о качественном образовании и оптимизации школ.

Барздиньш подчеркнул, что нехватка педагогов огромна, и он не знает ни одного учебного заведения, в котором не было бы нехватки кадров, что, по его мнению, говорит о проблеме национального масштаба.

Директор 85-й Рижской средней школы Айя Макшане также подчеркнула большой масштаб проблемы, который, по ее словам, только увеличивается.

Школы радуются любому кандидату, которому образование позволяет подать заявку на должность преподавателя, однако это скорее свидетельствует об отчаянии, указали директор Рижской Юглской средней школы Айя Мелле и Барздиньш.

По словам Мелле, учителя, потерявшие работу в результате оптимизации школ, не всегда переходят на работу в другую школу, поэтому ответственные учреждения должны думать не только о подготовке новых педагогов, но и о том, как удержать существующих.

Как сообщалось ранее, в Риге перед началом учебного года не хватает 385 учителей, свидетельствует информация департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

Несколько вакансий имеется в 2-й Рижской государственной гимназии, 41-м Рижском дошкольном учреждении, 85-й Рижской средней школе, Агенскалнской государственной гимназии, Рижском французском лицее, Ильгюциемсской средней школе и других учебных заведениях.

В дошкольных учреждениях не хватает 107 специалистов, в начальных школах - 42, а из учителей-предметников больше всего не хватает учителей математики - 39, латышского языка - 35, английского языка и музыки - 18, а также физики - 13.