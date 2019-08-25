De facto: Осужденный за "юрмалгейт" Милуш сбежал из Латвии в тайнике грузовика

Осужденный за "юрмалгейт" Герман Милуш в 2007 году сбежал из Латвии в тайнике, оборудованном в грузовике. Об этом Милуш рассказал в интервью передаче De facto Латвийского телевидения.
Передача сообщает - Милуш не пояснил, почему согласился говорить именно сейчас. С просьбой об интервью De facto обратилась к его адвокатам в России в августе прошлого года. Однако осужденный за "юрмалгейт" связался с передачей только в июне этого года. Интервью он провел в Москве, в гостиничном конференц-зале. Перед публикацией передача словам Милуша проверила.
Несмотря на осуждение за взяточничество, Герман Милуш в интервью De facto своей вины не признает. "В ходе следственного эксперимента не было получено ни одного обстоятельства, которое доказывало бы мою вину, доказательства сфальсифицированы," - сказал Милуш.
В интервью LTV он утверждает, что Латвию покинул еще до того, как суд в апреле 2007 года признал его виновным. Для бегства он использовал принадлежащее ему транспортное предприятие: "Приехал один российский грузовик, который вез хлопок из России в Германию через Латвию. За рулем был проверенный российский водитель. Хлопка такие кипы... В них создали тайник, в который я залез и доехал до Варшавы. Из Варшавы прилетел в Москву. Когда прочитал решение суда, уже было в аэропорту Варшавы".
De facto убедилась, что в 2007 году Герману Милушу действительно принадлежали предприятия, которые занимались грузоперевозками. Убедиться, действительно ли какое-то из них перевозило хлопок, De facto не удалось.
Милуш рассказал, что после бегства из Латвии он организовал и пропажу своей яхты. Полностью проверить эту информацию невозможно, но известно, что одну из яхт Милуша судебный исполнитель действительно не нашел. Можно сделать вывод, что пропажу яхты латвийские учреждения обнаружили с опозданием. Хоть суд и решил конфисковать имущество Милуша, сначала нужно было дождаться решения третьей инстанции. Так дело путешествовало от одного судебного исполнителя к другому, и до собственности исполнитель добрался почти через два года после того, как Милуш сбежал из Латвии. Где находится яхта, судебный исполнитель не знал.
Герман Милуш утверждает, что через полгода после приезда в Россию в 2007 году он получил там политическое убежище. Уже после интервью Милуш отослал LTV копию выданного в России удостоверения беженца. De factо проконсультировалась с российскими юристами и выяснила, что документ выглядит подлинным. Данные статистического управления РФ свидетельствуют - в 2007 году один гражданин Латвии получил статус беженца.
После бегства из Латвии Милуш регулярно путешествовал. Еще будучи гражданином Латвии, он многократно въезжал в Турцию. С российским паспортом он был в Арабских Эмиратах и Сингапуре, многократно бывал на Кипре, пока летом 2017 года его не задержали.
Латвийская полиция указывает - даже если Милуш мог свободно путешествовать, находясь в международном розыске, в этом нет вины латвийской стороны. Милуша объявили в розыск сразу же после его бегства, позднее к ордеру на арест приложили и данные российского паспорта.
В 2017 году суд Кипра Милуша в Латвию сразу не депортировал. Под залог ему разрешили ожидать решения суда на свободе. Сразу же после этого Милуш сбежал и оттуда.
"На Кипре есть такой город Полис. Из него в четыре часа утра рыбаки выходят в море на рыбалку. Я договорился с одним из них, что хочу порыбачить. Мы отошли на 12 миль от берега Кипра. Тут мимо шла яхта. Мои друзья ее арендовали. Рыбак заснул, я упал в воду. Плавать умею. И доплыл до яхты. Так меня увезли в Турцию", - рассказал Милуш.
Через несколько месяцев после бегства Милуша с Кипра и возвращения в Россию суд Москвы удовлетворил просьбу латвийской прокуратуры и принял для исполнения вынесенный в Латвии приговор (такую возможность предусматривают международные соглашения). Однако суд России решил изменить наказание для Милуша - 5 лет в тюрьме заменили "принудительными работами на его рабочем месте". Этого добился адвокат Андрей Павлов. Он включен в санкционные списки США и Европы, но в российской прессе описывается как человек, который дает указания следователям и судьям. Милуш говорит, что с Павловым его свел бывший акционер Krājbanka Владимир Антонов. Милуш отрицает, что Павлов добился решения по его делу противозаконно.
Имя Германа Милуша известно не только из "юрмалгейта", оно звучало в связи с другими вовлеченными в скандалы в Латвии людьми. Так, бывший глава Norvik banka (сейчас PNB banka) Григорий Гусельников утверждал, что зять Милуша Ренар Кокинс предлагал пропустить через банк деньги Милуша - сто миллионов долларов, за это он предлагал миллион. Милуш эти утверждения отвергает как лживые.