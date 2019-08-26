За сутки потушено 16 пожаров: погиб один человек

В воскресенье около десяти часов вечера пожарные получили вызов в Тукумсский край, где в жилом доме образовалось задымление. На месте происшествия было установлено, что оно возникло в одной из квартир двухэтажного жилого дома, а также ощущается запах газа.

Причиной пожара стало возгорание бытовых вещей на площади 10 кв. м. В квартире находились два газовых баллона, и из одного из них произошла утечка. Воспламенения в квартире не произошло, потому что в закрытом помещении закончился кислород.

При осмотре квартиры в одном из ее помещений пожарные нашли мертвого человека. Работу на месте происшествия пожарные завершили около 23.30.

В целом в этом году из-за пожаров в Латвии погибли 53 человека, пострадали еще 189 человек.