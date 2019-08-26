В июле Apollo Kino посетило рекордное число зрителей

Большой популярностью пользуется кинозал IMAX, в котором наслаждался фильмами каждый четвертый (25%) кинозритель. Самыми востребованными жанрами в первые три месяца были остросюжетные фильмы и анимационные фильмы для детей.

ФОТО: Пресс-фото

Apollo Kino распахнул двери перед зрителями в Риге 4 апреля этого года, предложив еще небывалый опыт качества кино в первом кинозале IMAX в Латвии. В репертуар Apollo Kino входят фильмы разных жанров, однако самые востребованные на данный момент именно остросюжетные фильмы (40%), между тем анимационные фильмы актуальны почти для трети (28%) посетителей.

"Выбор зрителей обоснован не только их интересами, но и доступным в отрасли спектром фильмов. Сейчас поступило очень много остросюжетных фильмов, в том числе "Человек-паук: Вдали от дома", "Люди в черном: Интернэшнл", "Мстители: Финал". Из анимационных фильмов сейчас популярны "Тайная жизнь домашних животных 2", "Аладин" и "Король-Лев". Просмотр этих фильмов в целом составляет 50% от общей посещаемости", – говорит руководитель Apollo Kino в Латвии Эдгар Хартманис.

В кинотеатре нового поколения девять залов, оборудованных разными местами для удобства каждого посетителя – клубные, сидячие места зала ресторана, двойные и особенно удобные звездные места. Самым популярным сейчас, несомненно, является зал IMAX на 275 мест, самый посещаемый из всех аудиторий кинотеатра. Зрители в зале могут наслаждаться изображением совершенно иного качества, более емкими кадрами и четким изображением. Примерно четверть посетителей (26%) выбирают места с возможностью заказать еду и напитки.

"Посещаемость кинотеатра меняется в зависимости от сезонности. В летние месяцы активность бывает больше по рабочим дням, однако осенью тенденция меняется. Как свидетельствует наш опыт управления Apollo Kino в Эстонии, начиная с сентября, посещаемость кинотеатра как в рабочие дни, так и в уик-энд выравнивается", –поясняет Хартманис.

ФОТО: Пресс-фото

Apollo kino – единственный кинозал в Риге, в котором можно заказать и насладиться обедом на месте во время сеанса. Самые популярные лакомства и закуски посетителей кинотеатра – кесадильи и сырные палочки моцарелла, которые предлагает спортивный бар O’Learys. Смузи из бара соков и кофе Blender также являются популярным выбором во время сеанса. Вскоре меню будет расширено, в нем появятся блюда из ресторана CHI.