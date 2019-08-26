В июле Apollo Kino посетило рекордное число зрителей

Новейший и самый современный кинотеатр в Латвии Apollo Kino первый квартал своей работы завершил успешно – количество членов клуба кинотеатра достигло более 26 тысяч. Самым удачным месяцем на данный момент был июль, когда Apollo Kino посетило рекордное количество человек – 44 тысячи зрителей, сообщили представители кинотеатра.
Большой популярностью пользуется кинозал IMAX, в котором наслаждался фильмами каждый четвертый (25%) кинозритель. Самыми востребованными жанрами в первые три месяца были остросюжетные фильмы и анимационные фильмы для детей.
Apollo Kino распахнул двери перед зрителями в Риге 4 апреля этого года, предложив еще небывалый опыт качества кино в первом кинозале IMAX в Латвии. В репертуар Apollo Kino входят фильмы разных жанров, однако самые востребованные на данный момент именно остросюжетные фильмы (40%), между тем анимационные фильмы актуальны почти для трети (28%) посетителей.
"Выбор зрителей обоснован не только их интересами, но и доступным в отрасли спектром фильмов. Сейчас поступило очень много остросюжетных фильмов, в том числе "Человек-паук: Вдали от дома", "Люди в черном: Интернэшнл", "Мстители: Финал". Из анимационных фильмов сейчас популярны "Тайная жизнь домашних животных 2", "Аладин" и "Король-Лев". Просмотр этих фильмов в целом составляет 50% от общей посещаемости", – говорит руководитель Apollo Kino в Латвии Эдгар Хартманис.
В кинотеатре нового поколения девять залов, оборудованных разными местами для удобства каждого посетителя – клубные, сидячие места зала ресторана, двойные и особенно удобные звездные места. Самым популярным сейчас, несомненно, является зал IMAX на 275 мест, самый посещаемый из всех аудиторий кинотеатра. Зрители в зале могут наслаждаться изображением совершенно иного качества, более емкими кадрами и четким изображением. Примерно четверть посетителей (26%) выбирают места с возможностью заказать еду и напитки.
"Посещаемость кинотеатра меняется в зависимости от сезонности. В летние месяцы активность бывает больше по рабочим дням, однако осенью тенденция меняется. Как свидетельствует наш опыт управления Apollo Kino в Эстонии, начиная с сентября, посещаемость кинотеатра как в рабочие дни, так и в уик-энд выравнивается", –поясняет Хартманис.
Apollo kino – единственный кинозал в Риге, в котором можно заказать и насладиться обедом на месте во время сеанса. Самые популярные лакомства и закуски посетителей кинотеатра – кесадильи и сырные палочки моцарелла, которые предлагает спортивный бар O’Learys. Смузи из бара соков и кофе Blender также являются популярным выбором во время сеанса. Вскоре меню будет расширено, в нем появятся блюда из ресторана CHI.
Об Apollo Kino: Apollo Kino является одним из дочерних предприятий эстонского предприятия Apollo Group в Латвии. Apollo Kino является крупнейшей сетью кинотеатров в Эстонии с 9 кинотеатрами. Apollo Kino предлагает самые современные кинотеатры в Таллинне, Пярну, Тарту, Нарве и на Сааремаа, а с 4 апреля и посетителям в Риге. На прошедшей неделе, 10 августа, открылся первый Apollo Kino в Литве, в Паневежисе. Apollo Kino – первый кинотеатр самообслуживания и единственный кинотеатр в Латвии с внушительным кинозалом IMAX. В создание кинотеатра вложено 7 миллионов евро, и он оснащен самыми новыми и качественными аудио и видео технологиями.