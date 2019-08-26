Пн, 26.08.2019
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В Латгале для задержания нелегальных мигрантов пограничники применили оружие

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Государственная погранохрана на прошлой неделе за намеренное незаконное пересечение государственной границы в Лудзенском крае задержала трех граждан Вьетнама и проводника - гражданина России, сообщает агентство LETA.

Пограничники совместно с российскими коллегами реализовали операцию "Кордон 2019" и в волости Бригю задержали четырех мужчин, незаконно пересекших границу.

Лица требованиям стражей порядка не подчинились и бросились бежать, поэтому для их задержания пограничники сделали предупредительный выстрел.

По факту незаконного пересечения границы начат угноловный процесс. Нарушители помещены в Центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе.

Всего в этом году за незаконное пересечение "зеленой" границы задержано 38 граждан третьих стран, в свою очередь в прошлом году таких было 199.

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