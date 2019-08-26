В Латгале для задержания нелегальных мигрантов пограничники применили оружие

Лица требованиям стражей порядка не подчинились и бросились бежать, поэтому для их задержания пограничники сделали предупредительный выстрел.

Всего в этом году за незаконное пересечение "зеленой" границы задержано 38 граждан третьих стран, в свою очередь в прошлом году таких было 199.