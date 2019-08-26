В Латгале для задержания нелегальных мигрантов пограничники применили оружие

Государственная погранохрана на прошлой неделе за намеренное незаконное пересечение государственной границы в Лудзенском крае задержала трех граждан Вьетнама и проводника - гражданина России, сообщает агентство LETA.
Пограничники совместно с российскими коллегами реализовали операцию "Кордон 2019" и в волости Бригю задержали четырех мужчин, незаконно пересекших границу.
Лица требованиям стражей порядка не подчинились и бросились бежать, поэтому для их задержания пограничники сделали предупредительный выстрел.
По факту незаконного пересечения границы начат угноловный процесс. Нарушители помещены в Центр размещения задержанных иностранцев в Даугавпилсе.
Всего в этом году за незаконное пересечение "зеленой" границы задержано 38 граждан третьих стран, в свою очередь в прошлом году таких было 199.