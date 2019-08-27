Повышаются требования к качеству оказания услуг такси у аэропорта ''Рига''

Поддержанные сегодня правительством правила гласят, что таксомоторные услуги с ограниченным доступом на публичную территорию (автовокзал, железнодорожную станцию, аэропорт или порт) сможет предоставлять управляющий, который обеспечит оказание услуг на протяжении всего рабочего времени объекта, обслуживание лиц с инвалидностью, предоставление такси с шестью и девятью местами, в том числе с детскими сиденьями. Также было определено ограничение возраста транспортного средства - он не должен превышать пяти лет.

Министерство сообщения поясняет, что новые правила гораздо более жестко будут регулировать требования к указанию тарифов такси, порядку оказания услуг у международного аэропорта "Рига", а также условия выдачи перевозчикам специальных лицензионных карточек.

Специальные лицензионные карточки будет выдавать Рижский регион планирования, и они будут действительны для коммерческой деятельности на всей остальной территории региона планирования.

В правилах оговорен порядок, согласно которому самоуправление республиканского города или регион планирования выдает и аннулирует лицензию и лицензионную карточку для предоставления коммерческих пассажирских таксомоторных перевозок.

Для выдачи лицензионной карточки учреждение будет проверять соответствие регистрационных данных транспортного средства категории M1, права владения и держания. А с 1 января 2020 года дополнительно будет проверяться также соответствие транспортного средства требованиям окружающей среды. Перед выдачей лицензионной карточки учреждение дополнительно проверит, зарегистрировал ли водитель счетчик конкретного такси в базе данных Службы госдоходов.

Предусматривается также более жесткое регулирование тарифов. Если перевозчик планирует применять несколько разных тарифов, их все нужно будет указать в заявлении, подаваемом в учреждение, необходимо будет составить прейскурант и расшифровать, какой тариф применяется для какой поездки.

Эту информацию также нужно будет разместить в салоне такси на передней панели. Увеличение тарифов или скидки не смогут превышать 50%, а их размер будет проверять соответствующее учреждение.

Предусматривается, что информацию о предоставленных услугах перевозчики должны будут подавать в Службу госдоходов в онлайн-режиме. Перевозчики смогут начать это делать с 1 июля 2020 года, а обязательным условием это станет с 1 июля 2021 года.