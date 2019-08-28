Буров не прав - надзиратели за конкуренцией не молчали

"Совет по конкуренции не сказал ничего. В последний момент мы увидели от Совета по конкуренции очень красивые, эмоциональные сообщения, но фактически я хочу видеть здесь меньше эмоций, больше юридических вопросов. И у меня, я извиняюсь, появляется вопрос, почему они до этого не проинформировали, не предупредили, а дождались момента, когда уже все есть, и сейчас начали ставить под сомнение".

Так мэр Риги сказал в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд". Буров не прав. Рижская дума принимала решение о договоре публичного и частного партнерства на 20 лет с одним обслуживающим отходы предприятием в начале 2017 года. Сразу же после публикации плана Совет по конкуренции публично выразил озабоченность по поводу долгого срока ликвидации и таким образом конкуренции в этой сфере и обратился в Рижскую думу с соответствующим письмом. Всего о рисках такого плана обслуживания мусора в 2017 году Совет по конкуренции направил самоуправлению три письма, проинформировал совет. Кроме того, на риски совет указал и Министерству защиты окружающей среды и регионального развития, а также регулярно выражал мнение в публичном пространстве. Совет поднял шум по поводу конкуренции и тогда, когда Сейм включил такую возможность в Закон по обслуживанию отходов.

"Письма - это факт, но вы прочитали какое-то из них?", - на вопрос о словах Бурова Re:Check ответила его пресс-секретарь Байба Гайлите. По ее мнению, это "цепляние к словам". На самом деле председатель думы говорил о том, что Совету по конкуренции было известно о "дальнейших условиях обслуживания мусора в Риге" из объявленного конкурса, однако дело о возможном использовании доминирующего положения было заведено только после окончания конкурса.

В свою очередь Совет по конкуренции указал, что так как заводить дело или запрещать какие-либо действия юридически можно только после принятия решения, в данном случае - когда Рижская дума заключила договор о передаче услуги. В результате этого было основано предприятие Tīrīga, которое образуют частный партнер CREB и обслуживающее мусорный полигон предприятие Getliņi Eko.