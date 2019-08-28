Ср, 28.08.2019
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В Риге сдан в эксплуатацию первый в Латвии магазин Lidl

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ФОТО: SIPA/Scanpix

27 августа в Риге, на бульв. Анниньмуйжас, 77, принят в эксплуатацию первый в Латвии магазин немецкой сети Lidl, сообщили агентству LETA в Государственном бюро по контролю за строительством.

Осенью прошлого года в Латвии началось строительство центра логистики Lidl. Торговая сеть представлена в 30 странах мира, в ней примерно 10 500 магазинов, говорится на сайте предприятия.

Как сообщалось, организация жителей Плявниеки "Mikrorajons" планирует обратиться в суд, чтобы оспорить противоправное, с точки зрения жителей, разрешение на строительство логистического центра Lidl на улице Улброкас.

С точки зрения организации, при выдаче разрешения не были соблюдены права участия общества, а также не оценено влияние проекта на окружающую среду.

В 2020 году одновременно с открытием центра логистики с инвестициями 55 млн евро Lidl планирует открыть в Латвии не менее 10 магазинов.

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