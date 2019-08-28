В Риге сдан в эксплуатацию первый в Латвии магазин Lidl

27 августа в Риге, на бульв. Анниньмуйжас, 77, принят в эксплуатацию первый в Латвии магазин немецкой сети Lidl, сообщили агентству LETA в Государственном бюро по контролю за строительством.
Осенью прошлого года в Латвии началось строительство центра логистики Lidl. Торговая сеть представлена в 30 странах мира, в ней примерно 10 500 магазинов, говорится на сайте предприятия.
Как сообщалось, организация жителей Плявниеки "Mikrorajons" планирует обратиться в суд, чтобы оспорить противоправное, с точки зрения жителей, разрешение на строительство логистического центра Lidl на улице Улброкас.
С точки зрения организации, при выдаче разрешения не были соблюдены права участия общества, а также не оценено влияние проекта на окружающую среду.
В 2020 году одновременно с открытием центра логистики с инвестициями 55 млн евро Lidl планирует открыть в Латвии не менее 10 магазинов.