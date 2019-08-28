В Новосибирске частично обрушилось здание; погибли минимум два человека

В среду в Новосибирске рухнула стена здания и конструкция крыши на строительной площадке, в результате чего погибли минимум два человека, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на строительной площадке во время реконструкции одноэтажного дома. Площадь обрушения стены составила минимум 350 квадратных метров.
Как указывают информационные источники, под обломками могут находить до 12 человек. Начата спасательная операция.
Полиция завела уголовный процесс.
СК показал видео с места обрушения стены в Новосибирскеhttps://t.co/xHfHFrajjA#здание #Новосибирск #обрушие #СКР pic.twitter.com/pshO5707D9— Cобытия дня в России (@smnewsru) August 28, 2019
СК показал видео с места обрушения стены в Новосибирскеhttps://t.co/xHfHFrajjA#здание #Новосибирск #обрушие #СКР pic.twitter.com/pshO5707D9— Cобытия дня в России (@smnewsru) August 28, 2019