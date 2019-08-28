Cредняя зарплата в Эстонии выросла до 1419 евро

По данным Департамента статистики Эстонии, во II квартале 2019 года средняя месячная брутто-зарплата выросла по сравнению с этим же периодом прошлого года на 7,4%. Средняя почасовая брутто-зарплата достигла 8,22 евро, что на 9% больше, чем годом ранее, пишет Rus.Postimees.
В апреле средняя месячная брутто-зарплата составила 1411 евро, в мае – 1400 евро и в июне – 1445 евро. По сравнению с первым кварталом месячная брутто-зарплата выросла на 5,9%. Годовой рост средней месячной брутто-зарплаты был на 0,5 процентных пункта медленнее, чем в предыдущем квартале.
Рост реальной зарплаты составил 4,4% и она повышалась в сравнении со II кварталом 2018 года медленнее, чем средняя месячная брутто-зарплата, по причине роста потребительских цен. В отношении реальной зарплаты учитывалось влияние изменения индекса потребительских цен.
По видам деятельности средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сфере информации и связи (2390 евро), финансовой и страховой деятельности (2296 евро) и в энергетике (1913 евро). По сравнению со II кварталом 2018 года средняя месячная брутто-зарплата выросла именно в сфере прочих видов услуг, где до этого она была одной из самых низких (деятельность организаций, ремонт товаров для дома, индустрия красоты). При этом в двух сферах деятельности брутто-зарплата снизилась – в сельском хозяйстве и операциях с недвижимостью.
Самой высокой брутто-зарплата была в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (1817 евро), а также на зарубежных предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам (1685 евро). Годовой рост брутто-зарплаты был наиболее быстрым в учреждениях и на предприятиях, принадлежащих государству (11,2%), а самым медленным – на зарубежных предприятиях, принадлежащих частноправовым лицам (5%).
Средний размер расходов работодателя на рабочую силу составил за наемного работника 1900 евро в месяц и 12, 5 евро в час, что на 6,8% больше, чем во II квартале прошлого года.
Средняя месячная брутто-зарплата и ее динамика, I квартал 2017 – II квартал 2019
Год
Квартал
Средняя месячная брутто-зарплата, в евро
Динамика в сравнении с тем же периодом прошлого года, %
2017
I
1153
5,7
II
1242
6,8
III
1201
7,4
IV
1271
7,5
2018
I
1242
7,7
II
1321
6,4
III
1291
7,5
IV
1384
8,9
2019
I
1341
7,9
II
1419
7,4