В обмен на "снятие проклятия" женщина выманила у подростка золото и колбасу

Суд Земгальского района в Екабпилсе осудил на принудительные работу женщину, которая, упомянув о наложенном проклятие, обокрала подростка, сообщает агентство LETA.
Женщина в начале декабря 2016 года, воспользовавшись доверием несовершеннолетней девочки, ведомая жаждой наживы, убедила ребенка, что на девочку и ее семью наложено проклятие.
Обвиняемая утверждала, что девочка может через две недели умереть. Если же она вынесет из дома драгоценности и продукты, проклятье будет снято.
Опасаясь за свое здоровье и здоровье близких, ребенок взял у себя дома принадлежащие матери золотые цепочки, золотое кольцо и другие украшения. Кроме того, девочка отдала обвиняемой колбасу, сахар, масло и мясной фарш.
Обвиняемая пообещала после получения вещей проклятие снять. Всего таким образом женщина выманила у девочки вещей на 445 евро.