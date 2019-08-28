Ср, 28.08.2019
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В обмен на "снятие проклятия" женщина выманила у подростка золото и колбасу

ФОТО: P_ixabay

Суд Земгальского района в Екабпилсе осудил на принудительные работу женщину, которая, упомянув о наложенном проклятие, обокрала подростка, сообщает агентство LETA.

Женщина в начале декабря 2016 года, воспользовавшись доверием несовершеннолетней девочки, ведомая жаждой наживы, убедила ребенка, что на девочку и ее семью наложено проклятие.

Обвиняемая утверждала, что девочка может через две недели умереть. Если же она вынесет из дома драгоценности и продукты, проклятье будет снято.

Опасаясь за свое здоровье и здоровье близких, ребенок взял у себя дома принадлежащие матери золотые цепочки, золотое кольцо и другие украшения. Кроме того, девочка отдала обвиняемой колбасу, сахар, масло и мясной фарш.

Обвиняемая пообещала после получения вещей проклятие снять. Всего таким образом женщина выманила у девочки вещей на 445 евро.


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