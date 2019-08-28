Крестьяне обещают в этом году хороший урожай зерновых

Урожай зерновых в Латвии в этом году очень хороший - в Видземе урожайность пшеницы составляет 6 тонн с гектара, а раннего картофеля в Курземе собрано до 50 тонн с гектара, свидетельствуют данные Латвийского центра консультаций и образования на селе.
Руководитель отдела растениеводства центра Оскар Балодис сказал, что урожай зерновых в этом году хороший по всей стране.
"Хлеба также хватит, так как в Земгале, Курземе и Латгале удалась очень качественная озимая пшеница. Майские прогнозы урожая, например, озимая пшеница - 5 тонн с гектара или озимый рапс - почти четыре тонны, выполнены с лихвой", - сказал Балодис.
Как заявила специалист по растениеводству из Гулбене Инга Фреймане, в Видземе хорошо уродились почти все культуры. Крупные хозяйства сообщают об урожае озимой пшеницы 5-6 тонн с гектара, в малых хозяйствах выросло немного более 4 тонн с гектара, так как фермеры не используют средства защиты растений. Очень довольны урожаем биологические хозяйства, выращивающие рожь для хлеба.
Специалист по растениеводству Лиепайского бюро центра Вита Циелава рассказала, что в Курземе ситуация другая, так как долго не было дождя. Трава на пастбищах выгорела, скоту скармливают корм, предназначенный на зиму.
Урожай очень хороший, убраны все яровые и уже посеян озимый рапс, но обрабатывать землю перед севом сложно, так как она твердая, как камень, сказала Циелава. В Курземе урожай пшеницы в этом году составляет 4-6,6 тонны с гектара, рапса - 3-4,6 тонны с гектара, овса - 4-6,5 тонны с гектара.