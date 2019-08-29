Чт, 29.08.2019
Не всем нужна такая помощь, как мы себе это представляем; не всем нужен горячий душ и ароматное мыло – некоторые просто ненавидят все это. Психолог Даце Гриезе, работающая с бездомными

На несколько часов перекроют движение по улице Эвалда Валтера в Риге

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Из-за работ по асфальтированию дороги сегодня с 16 до 21 часа будет перекрыто движение транспортных средств на улице Эвалда Валтера, у дома номер 7, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Компания, осуществляющая работы, обязана обеспечить объездной путь, установить дорожные знаки, а также организовать подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на перекрытом участке улицы Эвалда Валтера.

Во время проведения работ может быть превышен допустимый уровень шума.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ