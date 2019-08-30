Суд все-таки признал пожарного виновным в аварии 2015 года на Даугавпилсском шоссе

Сегодня по данному делу был подготовлен обвинительный приговор, в котором пожарный признается виновным в совершении преступления, предусмотренного 2-й частью 260-й статьи Уголовного закона, и в качестве наказания ему присуждается лишение свободы сроком на один год.

Однако, согласно условиям 55-й статьи Уголовного закона, он был осужден условно с проверочным сроком на один год, сообщила агентству LETA представитель суда Регина Бордане.

Упомянутая статья подразумевает, что суд может присудить обвиняемому условное наказание, если есть уверенность, что виновный в будущем не будет преступать закон.

Данное дело попало в суд апелляционной инстанции, потому что прокурор и пострадавшие оспорили оправдательный приговор Земгальского районного суда в Огре в отношении пожарного-спасателя, который в 2015 году, управляя оперативной машиной, по пути на вызов вблизи Кегумса попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, находящиеся в легковой автомашине.