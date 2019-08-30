Суд все-таки признал пожарного виновным в аварии 2015 года на Даугавпилсском шоссе
Земгальский окружной суд, в противовес оправдательному вердикту суда первой инстанции, сегодня признал виновным пожарного Айгара Зелчана, который, находясь за рулем пожарной машины, в 2015 году попал в аварию, которая унесла жизни двух людей, выяснило агентство LETA.
Сегодня по данному делу был подготовлен обвинительный приговор, в котором пожарный признается виновным в совершении преступления, предусмотренного 2-й частью 260-й статьи Уголовного закона, и в качестве наказания ему присуждается лишение свободы сроком на один год.
Однако, согласно условиям 55-й статьи Уголовного закона, он был осужден условно с проверочным сроком на один год, сообщила агентству LETA представитель суда Регина Бордане.
Упомянутая статья подразумевает, что суд может присудить обвиняемому условное наказание, если есть уверенность, что виновный в будущем не будет преступать закон.
Данное дело попало в суд апелляционной инстанции, потому что прокурор и пострадавшие оспорили оправдательный приговор Земгальского районного суда в Огре в отношении пожарного-спасателя, который в 2015 году, управляя оперативной машиной, по пути на вызов вблизи Кегумса попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, находящиеся в легковой автомашине.
В тексте обвинения говорилось, что пожарный-спасатель, развил недопустимую для метеорологических условий - темноты и заледенелого, мокрого асфальта - скорость, из-за чего его вынесло на встречную полосу, где его машина столкнулась с легковым автомобилем, который не находился в движении. Из четверых пассажиров, находившихся в легковом автомобиле, двое погибли и двое получили травмы средней тяжести.