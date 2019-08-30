Сб, 31.08.2019
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Эстонский интернет-магазин IKEA в первый день работы посетили свыше 100 000 человек

IKEA в Эстонии.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Открывшийся 29 августа интернет-магазин шведской мебельной компании IKEA в Эстонии в первый день работы посетили более 100 000 человек.

Посетители в день открытия интернет-магазина совершили в нем более 2000 покупок, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR и пресс-службу IKEA.

Одновременно с интернет-магазином в Таллинне заработал демонстрационный зал площадью 6000 квадратных метров с образцами продукции и пунктом выдачи купленных через интернет товаров.

В интернет-магазине доступны 8 000 предметов домашнего обихода, которые можно заказать непосредственно домой с помощью курьера или до пункта доставки в Таллинне, откуда товар можно будет забрать самостоятельно.

Эстония стала первой страной в мире, в которой IKEA открыла интернет-магазин до появления обычного магазина.

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