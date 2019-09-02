Эти доходы не видит СГД: в Латвии набирают популярность "учреждения электронных денег"

Как выяснили журналисты de facto, одной из распространенных схем стало использование чужой личности для открытия счёта, чтобы в дальнейшем снимать с него наличные.

В рамках эксперимента передача выяснила, что при использовании популярной платёжной карты Revolut заработанные деньги не видны Службе государственных доходов (СГД).

Revolut - это "учреждение электронных денег", которое предоставляет счёт и физическую и/или электронную карту, на которую можно получать средства.

Их можно тратить в магазине, интернете, а также снимать наличные.

Многие компании уже работают по такой системе, и десятки предложений также доступны и в Латвии.

Они отличаются от банков условной анонимностью - например, Revolut зарегистрирован в Великобритании и, в отличие от банков, имеющих лицензии в Латвии или в других странах Европейского Союза, не обязан информировать СГД о своих латвийских клиентах.

Представитель Службы госдоходов (СГД) Арнис Либензонс пояснил, что получение информации в данном случае очень проблематично, так как даже налоговая Великобритании не проинформирована о клиентах Revolut.

Относительно анонимным может быть и снятие наличных денег: если какой-нибудь клиент латвийского банка снимет большую сумму со своего банкомата, то это видно в банке, который в подозрительных случаях может сообщить в соответствующие службы.

Однако, отследить снятие денег с "учреждений электронных денег" практически невозможно.

Данное отсутствие прозрачности может помочь скрыть денежный путь, его происхождение и/или конечного получателя. Также это может быть использовано для выплаты зарплат в конвертах.

В Revolut пояснили, что существует система для обнаружения подозрительных транзакций. В компании рассказали, что у них отмечается любое подозрительное поведение, а поток денежных средств контролируется специальной системой искусственного интеллекта.

Учреждение информирует правоохранительные органы обо всех незаконных действиях, отметил представитель компании Суп Ранджан.