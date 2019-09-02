Эти доходы не видит СГД: в Латвии набирают популярность "учреждения электронных денег"

Латвийская служба финансовой разведки за последние годы получила около 1 000 сообщений о подозрительных операциях на счетах "учреждений электронных денег", зарегистрированных за рубежом. Об этом сообщила передача de facto.
Как выяснили журналисты de facto, одной из распространенных схем стало использование чужой личности для открытия счёта, чтобы в дальнейшем снимать с него наличные.
В рамках эксперимента передача выяснила, что при использовании популярной платёжной карты Revolut заработанные деньги не видны Службе государственных доходов (СГД).
Revolut - это "учреждение электронных денег", которое предоставляет счёт и физическую и/или электронную карту, на которую можно получать средства.
Их можно тратить в магазине, интернете, а также снимать наличные.
Многие компании уже работают по такой системе, и десятки предложений также доступны и в Латвии.
Они отличаются от банков условной анонимностью - например, Revolut зарегистрирован в Великобритании и, в отличие от банков, имеющих лицензии в Латвии или в других странах Европейского Союза, не обязан информировать СГД о своих латвийских клиентах.
Представитель Службы госдоходов (СГД) Арнис Либензонс пояснил, что получение информации в данном случае очень проблематично, так как даже налоговая Великобритании не проинформирована о клиентах Revolut.
Относительно анонимным может быть и снятие наличных денег: если какой-нибудь клиент латвийского банка снимет большую сумму со своего банкомата, то это видно в банке, который в подозрительных случаях может сообщить в соответствующие службы.
Однако, отследить снятие денег с "учреждений электронных денег" практически невозможно.
Данное отсутствие прозрачности может помочь скрыть денежный путь, его происхождение и/или конечного получателя. Также это может быть использовано для выплаты зарплат в конвертах.
В Revolut пояснили, что существует система для обнаружения подозрительных транзакций. В компании рассказали, что у них отмечается любое подозрительное поведение, а поток денежных средств контролируется специальной системой искусственного интеллекта.
Учреждение информирует правоохранительные органы обо всех незаконных действиях, отметил представитель компании Суп Ранджан.
Риски в "учреждениях электронных денег" видит и Комиссия по рынку финансов и капитала. Там отметили - если в фирмы и банки, имеющие лицензию в Латвии, могут быть оштрафованы за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег, то иностранные компании не подлежат их контролю.