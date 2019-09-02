Должностные лица Латвии в День знаний посетят несколько учебных заведений

В 9.00 Левитс посетит Рижскую Государственную 2-ю гимназию, а в 10.30 - Рижскую 88-ю среднюю школу. Около 12.00 президент примет участие в мероприятии школы-интерната Страздмуйжас.

Мэр Риги Олег Буров сегодня посетит три столичных школы, сообщили в отделе по связям с общественностью Рижской думы.

В 9.00 руководитель столичного самоуправления будет присутствовать на торжественном мероприятии в 13-й Рижской средней школе (ул. Пулквежа Бриежа, 25), а затем в 10.00 посетит мероприятие в честь нового учебного года в Рижской Тейкской средней школе (ул. Айзкрауклес, 14).

В свою очередь в 11.00 мэр отправится на День знаний в 64-ю Рижскую среднюю школу. Здесь мероприятие начнется на ул. Унияс, 93, откуда учащиеся 12-х классов вместе с первоклассниками отправятся в торжественное шествие к начальной школе на ул. Буртниеку, 34.