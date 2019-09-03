Закрытие PNB banka: Даугаувпилсская дума, возможно, доверит деньги Госказне

По словам мэра, он еще ранее, работая депутатом, просил оценить стабильность этого банка, и ответственные учреждения ответили, что банк стабилен.

Также мэр Даугавпилса направил Министерству экономики и Комиссии рынка финансов и капитала письмо с просьбой назвать те банки, которые в Лавтии работают стабильно, и дать рекомендации, в каком из них самоуправление может спокойно хранить свои средства.