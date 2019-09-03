Закрытие PNB banka: Даугаувпилсская дума, возможно, доверит деньги Госказне

Потеряв в PNB banka более миллиона евро средств самоуправления и предприятий с муниципальным капиталом, Даугавпилсское самоуправление рассматривает возможность хранить средства в Госказне, рассказал мэр города Андрей Элксниньш ("Согласие").
По словам мэра, он еще ранее, работая депутатом, просил оценить стабильность этого банка, и ответственные учреждения ответили, что банк стабилен.
Также мэр Даугавпилса направил Министерству экономики и Комиссии рынка финансов и капитала письмо с просьбой назвать те банки, которые в Лавтии работают стабильно, и дать рекомендации, в каком из них самоуправление может спокойно хранить свои средства.
Из-за закрытия PNB banka Даугавпилсская дума может потерять 1,34 млн евро, сказал ранее Элксниньш агентству LETA. Бюджет города потеряет 672 тыс. евро, бюджеты муниципальных предприятий - 665 тыс. евро.