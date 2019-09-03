Не потратили деньги с карты Galactico? Их можно вернуть!

Клиентам, которые не успели истратить Подарочные карты Galactico в течение срока их действия, на протяжении 18 месяцев по окончании срока годности обеспечена возможность ходатайствовать об отплате имеющегося на Подарочной карте Galactico остатка, которая осуществляется путем перечисления на банковский счет.

Учитывая то, что по окончании срока годности карты в конце каждого месяца с имеющегося на Подарочной карте Galactico остатка удерживается комиссионная плата за содержание Подарочной карты Galactico в системе, клиентов призывают своевременно передать Подарочную карту Galactico для отплаты денег.

Подобная система и для пользователей Карт Привилегий Galactico – если срок годности карт превышает 1 сентября нынешнего года, пользователи карт могут истребовать отплату части уплаченной в свое время клиентом платы за неиспользованный период, которая осуществляется путем перечисления на банковский счет.

Подача заявления: Чтобы сделать заявку на отплату остатка Подарочной карты Galactico или отплату части уплаченной платы за неиспользованный срок Карты Привилегий Galactico, клиенту необходимо лично обратиться в информационный центр т/ц Origo (до 30.11.2019 заявления клиентов будут приниматься также в информационных центрах т/ц Alfa и т/ц Mols), заполнив специально подготовленное заявление.

К заявлению необходимо приложить конкретную карту, и заявитель обязан предъявить действительный удостоверяющий личность документ (паспорт или ID карту).

Клиенты будут проинформированы об отплате остатка в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления, если оно подано в соответствии с указанными требованиями.

Ранее уже сообщалось, что с 1 сентября Подарочные карты Galactico и Карты Привилегий Galactico в торговых центрах больше не будут приниматься, поэтому клиентов призывали использовать преимущества этих карт до 31.08.2019.