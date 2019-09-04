Правительство Джонсона потерпело поражение в парламенте. Контроль над Brexit у оппозиции

Уже в среду, 4 сентября, может быть принят законопроект, блокирующий Brexit без соглашения с ЕС, пишет Deutsche Welle.

Это стало возможным после того, как Палата общин британского парламента во вторник, 3 сентября, в ходе голосования наделила себя правом определить повестку дня парламента на среду и таким образом рассмотреть законопроект, открывающий возможность переноса даты выхода королевства из ЕС на более поздний срок и даже блокировки Brexit, если сделка с Брюсселем не будет достигнута, отмечает издание.