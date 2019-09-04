Правительство Джонсона потерпело поражение в парламенте. Контроль над Brexit у оппозиции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 3 сентября, потерял рабочее большинство в парламенте - депутат от Консервативной партии Филипп Ли присоединился к проевропейски ориентированной фракции "Либеральных демократов" (ЛД). Это случилось перед ключевым голосованием по Brexit в Палате общин.
Уже в среду, 4 сентября, может быть принят законопроект, блокирующий Brexit без соглашения с ЕС, пишет Deutsche Welle.
Это стало возможным после того, как Палата общин британского парламента во вторник, 3 сентября, в ходе голосования наделила себя правом определить повестку дня парламента на среду и таким образом рассмотреть законопроект, открывающий возможность переноса даты выхода королевства из ЕС на более поздний срок и даже блокировки Brexit, если сделка с Брюсселем не будет достигнута, отмечает издание.
Таким образом, правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона потерпело первое поражение в британском парламенте.
Сразу после голосования Борис Джонсон объявил, что, если на следующий день депутаты примут закон против жесткого Brexit, запрещающий Лондону покидать ЕС без соответствующих договоренностей с Брюсселем, он будет добиваться организации досрочных парламентских выборов.
По данным BBC, правительство предложит провести выборы 14 октября.
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- Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года, но британский парламент отказался утвердить условия сделки между Лондоном и Брюсселем.
- Brexit был отсрочен до 31 октября. Премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку.
- Ее место занял Борис Джонсон. Он поддерживает выход из ЕС в октябре - с соглашением или без него.
- Королева Елизавета II поддержала предложение Джонсона приостановить работу парламента, что сделало Brexit без сделки более вероятным.
- 3 сентября британские депутаты вернулись с каникул. На первом же заседании Джонсон потерял большинство в парламенте.