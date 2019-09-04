Ср, 4.09.2019
Даже зверей, которые просидели в клетке долго, их уже в лес не возвращают. Они уже теряют навык, они не выживут там. Виталий Костецкий, приговоренный к пожизненному лишению свободы

Правительство Джонсона потерпело поражение в парламенте. Контроль над Brexit у оппозиции

Борис Джонсон

ФОТО: AP/Scanpix

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 3 сентября, потерял рабочее большинство в парламенте - депутат от Консервативной партии Филипп Ли присоединился к проевропейски ориентированной фракции "Либеральных демократов" (ЛД). Это случилось перед ключевым голосованием по Brexit в Палате общин. 

Уже в среду, 4 сентября, может быть принят законопроект, блокирующий Brexit без соглашения с ЕС, пишет Deutsche Welle.

Это стало возможным после того, как Палата общин британского парламента во вторник, 3 сентября, в ходе голосования наделила себя правом определить повестку дня парламента на среду и таким образом рассмотреть законопроект, открывающий возможность переноса даты выхода королевства из ЕС на более поздний срок и даже блокировки Brexit, если сделка с Брюсселем не будет достигнута, отмечает издание.

Таким образом, правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона потерпело первое поражение в британском парламенте.

Сразу после голосования Борис Джонсон объявил, что, если на следующий день депутаты примут закон против жесткого Brexit, запрещающий Лондону покидать ЕС без соответствующих договоренностей с Брюсселем, он будет добиваться организации досрочных парламентских выборов. 

По данным BBC, правительство предложит провести выборы 14 октября.

Галерея: Демонстрации сторонников и противников Brexit в Великобритании

  • Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года, но британский парламент отказался утвердить условия сделки между Лондоном и Брюсселем.
  • Brexit был отсрочен до 31 октября. Премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку.
  • Ее место занял Борис Джонсон. Он поддерживает выход из ЕС в октябре - с соглашением или без него.
  • Королева Елизавета II поддержала предложение Джонсона приостановить работу парламента, что сделало Brexit без сделки более вероятным.
  • 3 сентября британские депутаты вернулись с каникул. На первом же заседании Джонсон потерял большинство в парламенте.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ