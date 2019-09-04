Расширенный торговый парк Alfa сдан в эксплуатацию. Открытие 5 сентября!

В рамках проекта развития построено два новых здания, а также реконструирована и благоустроена прилегающая к торговому центру территория.

С реализацией проекта расширения общая площадь торгового центра, включая многоэтажные и подземные автостоянки, увеличилась с 99 000 м² до 154 000 м², в том числе 71 000 м² составляет арендуемая площадь.

С завершением этих работ т/п Alfa возвращает себе титул крупнейшего торгового центра в Латвии, предлагая посетителям 210 различных арендаторов и вместимость автостоянки в 1750 автомашин, отмечают в компании.

ФОТО: Пресс-фото

Строительные работы в т/п Alfa выполняла одна из ведущих в Латвии строительных компаний Merks, технический надзор за строительством обеспечивало предприятие Forma 2.