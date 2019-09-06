Задержан топ-менеджер дочерней компании "Ростеха". США обвинили его в коммерческом шпионаже

Министерство юстиции США обвиняет его в попытке кражи коммерческих секретов у американской авиационной компании.

Коршунова задержали 30 августа. Вместе с ним по делу проходит итальянец Маурицио Паоло Бьянки - бывший директор итальянского дочернего предприятия американской компании GE Aviation, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков авиационных двигателей.

По версии следствия, в 2013-2018 годах, после ухода из GE Aviation, Бьянки от лица Коршунова нанимал бывших и нынешних сотрудников итальянской дочерней компании GE Aviation для консультаций по поводу деталей реактивных двигателей, пишет "Медуза".

Минюст США считает, что при составлении технического доклада консультанты использовали коммерческие тайны GE Aviation.

Предъявленные Коршунову обвинения предусматривают до 10 лет тюрьмы.