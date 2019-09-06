Пт, 6.09.2019
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Римшевич: Мы как бы "подсажены на иглу". Brexit не пойдет на пользу Латвии

Илмар Римшевич

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Выход Великобритании из Европейского союза не пойдет на пользу народному хозяйству Латвии, заявил агентству LETA президент Банка Латвии Илмар Римшевич.

По его словам, Brexit без соглашения будет означать, что в будущем Латвия должна будет вносить более крупные взносы в бюджет ЕС.

Расчеты Министерства финансов показывают, что в 2020 году они могут увеличиться на 23 млн евро.

Также после Brexit Латвия получит меньше средств из фондов ЕС, поскольку взносы в его бюджет больше не будет вносить Великобритания.

"Народному хозяйству это на пользу не пойдет", - сказал Римшевич.

Он отметил, что средства из структурных фондов ЕС значительно влияют на рост экономики Латвии.

"Народное хозяйство Латвии в известной степени зависит от этих средств. Я даже когда-то говорил, что мы как бы "подсажены на иглу"", - добавил президент Банка Латвии.

Кроме того, выход Великобритании из ЕС без соглашения негативно скажется на торговых потоках по всему ЕС.

"Последствия для стран еврозоны в результате Brexit без соглашения будут отличаться - у некоторых стран торговые связи с Великобританией более тесные, поэтому, например, Ирландия и страны Бенилюкса, скорее всего, потеряют больше", - сказал глава центробанка.

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