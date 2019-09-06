Римшевич: Мы как бы "подсажены на иглу". Brexit не пойдет на пользу Латвии

Выход Великобритании из Европейского союза не пойдет на пользу народному хозяйству Латвии, заявил агентству LETA президент Банка Латвии Илмар Римшевич.
По его словам, Brexit без соглашения будет означать, что в будущем Латвия должна будет вносить более крупные взносы в бюджет ЕС.
Расчеты Министерства финансов показывают, что в 2020 году они могут увеличиться на 23 млн евро.
Также после Brexit Латвия получит меньше средств из фондов ЕС, поскольку взносы в его бюджет больше не будет вносить Великобритания.
"Народному хозяйству это на пользу не пойдет", - сказал Римшевич.
Он отметил, что средства из структурных фондов ЕС значительно влияют на рост экономики Латвии.
"Народное хозяйство Латвии в известной степени зависит от этих средств. Я даже когда-то говорил, что мы как бы "подсажены на иглу"", - добавил президент Банка Латвии.
Кроме того, выход Великобритании из ЕС без соглашения негативно скажется на торговых потоках по всему ЕС.
"Последствия для стран еврозоны в результате Brexit без соглашения будут отличаться - у некоторых стран торговые связи с Великобританией более тесные, поэтому, например, Ирландия и страны Бенилюкса, скорее всего, потеряют больше", - сказал глава центробанка.