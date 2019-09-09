Пн, 9.09.2019
Женщины вспоминают, что еще лет 10 назад электричество в Грузии было редкостью. "Новый год встречали при свечах. Учились тоже. Саакашвили привел все в порядок. До него пенсия была 30 лари (10 евро), теперь 200 лари (100 евро). Сильно поднял экономику. Он придет снова, так он говорит". Янис Вингрис, журналист TVNET

Смертельное ДТП в Эстонии: аварию спровоцировал выпивший подросток

ФОТО: Kenno Soo

В субботу около 20 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в селе Метскюла волости Пыхья-Сакала внедорожник Ssangyong вылетел с дороги и перевернулся, пишет Rus.Postimees.

Полиция установила, что в автомобиле находились двое мужчин, один из которых - местный 35-летний мужчина, получил настолько серьёзные повреждения, что скончался на месте происшествия. Второй мужчина серьёзно не пострадал, его доставили в больницу, чтобы проверить состояние здоровья.

По предварительным данным полицейских Лыунаской префектуры, за рулём автомобиля сидел 17-летний юноша, который потерял управление, автомобиль вылетел влево с дороги и перевернулся. 

По утверждениям самого водителя, перед поездкой он выпил пару бутылок пива. У него отсутствуют водительские права, известно, что оба мужчины не пристегнулись. "Факт того, что они не пристегнулись, мог стать одной из причин трагического исхода", – говорит Вирк. 

Полиция начала расследование для выяснения всех обстоятельств. 

Галерея: Смертельное ДТП в Вильяндимаа

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