Смертельное ДТП в Эстонии: аварию спровоцировал выпивший подросток

В субботу около 20 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в селе Метскюла волости Пыхья-Сакала внедорожник Ssangyong вылетел с дороги и перевернулся, пишет Rus.Postimees.
Полиция установила, что в автомобиле находились двое мужчин, один из которых - местный 35-летний мужчина, получил настолько серьёзные повреждения, что скончался на месте происшествия. Второй мужчина серьёзно не пострадал, его доставили в больницу, чтобы проверить состояние здоровья.
По предварительным данным полицейских Лыунаской префектуры, за рулём автомобиля сидел 17-летний юноша, который потерял управление, автомобиль вылетел влево с дороги и перевернулся.
По утверждениям самого водителя, перед поездкой он выпил пару бутылок пива. У него отсутствуют водительские права, известно, что оба мужчины не пристегнулись. "Факт того, что они не пристегнулись, мог стать одной из причин трагического исхода", – говорит Вирк.
Полиция начала расследование для выяснения всех обстоятельств.
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