Смертельное ДТП в Эстонии: аварию спровоцировал выпивший подросток

Полиция установила, что в автомобиле находились двое мужчин, один из которых - местный 35-летний мужчина, получил настолько серьёзные повреждения, что скончался на месте происшествия. Второй мужчина серьёзно не пострадал, его доставили в больницу, чтобы проверить состояние здоровья.

По утверждениям самого водителя, перед поездкой он выпил пару бутылок пива. У него отсутствуют водительские права, известно, что оба мужчины не пристегнулись. "Факт того, что они не пристегнулись, мог стать одной из причин трагического исхода", – говорит Вирк.