В течение последних нескольких лет отдельные регионы столкнулись с сильной жарой и засухой, что, в свою очередь нанесло большой ущерб фермерам по всему Европейскому союзу. В сообщении EEA сказано, что новейшие данные свидетельствуют об ухудшении ситуации, а в ближайшее время она станет ещё неприятнее.

"Ежегодно устанавливаются новые температурные рекорды по всему миру. Изменения климата ощущаются по всей Европе, особенно на юге континента", - сказал исполнительный директор EEA Ганс Бруйнинк.

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Он отметил, что в случае наихудшего сценария, производство различных культур, таких как пшеницы, кукурузы и свеклы в Южной Европе к 2050 году может сократиться до 50%, если сравнивать с текущим годом.

Такой результат приведёт к дальнейшим проблемам - к значительным потерям фермеров в регионах, наиболее пострадавших от засухи, а также к 80% сокращению плодородных земель к 2100 году.

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В отчёте EEA говорится о необходимости для государств-членов ЕС выращивать сорта, адаптированные к изменению климата, а также о том, что нужно более эффективно использовать современные технологии, доступные в сельском хозяйстве.

Сельскохозяйственный сектор производит около 10% ядовитых выбросов в ЕС. ЕЕА отмечает, что технологиям нужно становиться эффективнее, чтобы уменьшить количество выбросов, принимая во внимание, что спрос на продукты будет продолжать расти.

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В отчёте EEA сказано, что сама мясная и молочная промышленность сильно пострадала от изменения климата, но там не говорят об этом, поскольку понимают, что являются частью причин климатического кризиса.

Агентство Bloomberg в свою очередь пишет, что на глобальном уровне пищевая промышленность несёт ответственность за 13-18% от общих глобальных выбросов, которые вызывают вырубкой лесов, а также выбросами, вызванными скотоводством.

Также отмечается, что скотоводство терпит убытки из-за усиливающихся засух, наводнений и бурь.

Во всём мире всё больше внимания уделяется пожарам на Амазонке. Ясно, что часть леса погибла, что, в свою очередь, заставляет задуматься о том, как крупнейшие производители продуктов питания реагируют на сокращение площадей леса. Ни один из 50 крупнейших производителей продуктов питания в мире ничего не говорит о прекращении вырубке лесов в своей политике в области изменений климата. Аналогичным образом производители продуктов питания избегают разговоров о вредных выбросах, спровоцированных результатом их деятельности.

Для сравнения, нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы, такие как Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., имеют гораздо более прозрачные и доступные данные о вредных выбросах. Они превосходят данные производителей продуктов питания, которые часто предпочитают такие данные скрыть.