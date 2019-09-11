FKTK могут присоединить к Банку Латвии

Дискуссия об этом возникла при рассмотрении поправок к закону о Банке Латвии и сроке полномочий его президента.

Председатель комиссии Мартиньш Бондарс отметил, что в странах ЕС существуют разные модели управления финансовым сектором, например, в ряде стран надзором занимается центральный банк, а где-то эти функции отделены.

Бондарс предложил подумать над тем, нужна ли в такой маленькой стране, как Латвия, с ее ограниченными ресурсами нынешняя модель надзора за банками или все же лучше присоединить надзорный орган к центральному банку, как это было в Латвии до 2001 года, когда была создана FKTK.

Депутат "Согласия" Игорь Пименов поинтересовался, какие будут преимущества от такого объединения. Депутаты считают, что перед тем, как объединять учреждения, нужно привлечь для оценки специалистов.

Об этом говорили Вячеслав Домбровский ("Согласие") и бывший министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК). Ее опасения вызвало то, что вопрос о присоединении FKTK в Банку Латвии поднят в момент, когда конкурс на должность руководителя FKTK близится к завершению.

Член правления Банка Латвии Арвил Саутиньш сказал, что предложение о присоединении FKTK к Банку Латвии не ново, и экономия ресурсов действительно возможна. Сейчас в Банке Латвии работает 500 человек, в FKTK - около 200. Тем не менее объем работы FKTK не уменьшается, а только растет, поэтому вряд можно рассчитывать на сокращение штатов.