На Югле молодую мамочку перепугало содержимое автомобильного прицепа

У остановки общественного транспорта остановился автомобиль серого цвета с прицепом. Свидетельницы обратили внимание на то, что из большого прицепа что-то вытекает.

"Это противно, у меня был шок. Когда я шла мимо, мне пришлось посмотреть, почему там сзади кровь", - рассказала молодая мамочка.

В незакрытом прицепе автомобиля находился разделанный труп лесного животного.

"В прицепе была отрезанная голова оленя или лося. Какой-то кровоточащий кусок мяса, и ноги передние были отрезаны, именно, где их ноготки. Все это стояло не накрытое ничем", - вспоминает женщина.

Свидетельница вызвала муниципальную полицию и описала приехавшим стражам порядка содержимое прицепа и назвала номер машины. Полицейские пообещали разыскать машину и выяснить, что перевозил водитель.

Председатель Латвийской ассоциации охотников Харальд Барвикс передаче Degpunktā рассказал, что в нормативных актах не указано, как правильно нужно перевозить мясо животных, но отметил, что водителю все-таки стоило бы подумать об окружающих.

"Если использовать добытое охотой мясо для личного потребления, ни один нормативный акт не регулирует, как мясо транспортировать и что с этим мясом делать, но есть и вторая сторона - человеческий фактор, есть этика, и каждый должен сам понять, что мясо стоит перевозить нормально, не стоит пугать окружающих людей".

Однако нужно не только считаться с окружающими, охотникам также стоит помнить, что сырое мясо необходимо перевозить правильно, чтобы обеспечить его свежесть.