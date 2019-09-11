На Югле молодую мамочку перепугало содержимое автомобильного прицепа

На Югле, на улице Бривибас молодую мамочку удивило очень неприятное зрелище. Недалеко от остановки общественного транспорта "Межа скола" остановился автомобиль с прицепом, в котором лежало разделанное лесное животное, сообщает передача Degpunktā.
У остановки общественного транспорта остановился автомобиль серого цвета с прицепом. Свидетельницы обратили внимание на то, что из большого прицепа что-то вытекает.
"Это противно, у меня был шок. Когда я шла мимо, мне пришлось посмотреть, почему там сзади кровь", - рассказала молодая мамочка.
В незакрытом прицепе автомобиля находился разделанный труп лесного животного.
"В прицепе была отрезанная голова оленя или лося. Какой-то кровоточащий кусок мяса, и ноги передние были отрезаны, именно, где их ноготки. Все это стояло не накрытое ничем", - вспоминает женщина.
Свидетельница вызвала муниципальную полицию и описала приехавшим стражам порядка содержимое прицепа и назвала номер машины. Полицейские пообещали разыскать машину и выяснить, что перевозил водитель.
Председатель Латвийской ассоциации охотников Харальд Барвикс передаче Degpunktā рассказал, что в нормативных актах не указано, как правильно нужно перевозить мясо животных, но отметил, что водителю все-таки стоило бы подумать об окружающих.
"Если использовать добытое охотой мясо для личного потребления, ни один нормативный акт не регулирует, как мясо транспортировать и что с этим мясом делать, но есть и вторая сторона - человеческий фактор, есть этика, и каждый должен сам понять, что мясо стоит перевозить нормально, не стоит пугать окружающих людей".
Однако нужно не только считаться с окружающими, охотникам также стоит помнить, что сырое мясо необходимо перевозить правильно, чтобы обеспечить его свежесть.
Председатель правления ассоциации охотников напоминает, что с началом охотничьего сезона такие картины на улицах могут появляться все чаще и чаще, поэтому призывает коллег подумать о последствиях своих действий.