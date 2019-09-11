Ср, 11.09.2019
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Фото: Серьезное ДТП у автовокзала в Таллинне

Обратившийся в редакцию Rus.Postimees читатель сообщил, что в среду, 11 сентября, во второй половине дня на Тартуском шоссе в Таллинне в районе автовокзала произошла серьезная авария: столкнулись трамвай и два легковых автомобиля.

"Две машины разбиты в хлам. На месте происшествия работают полицейские, туда же прибыло несколько карет скорой помощи", - описал читатель.

Полиция подтвердила эту информацию на своей странице в Twitter. "В 15:13 в Таллинне у перекрестка Тартуского шоссе и улицы Одра произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля и трамвай. Движение трамваев в сторону Маяка остановлено. На месте спасатели, полицейские и скорая помощь".

"Согласно первоначальной информации, 45-летний мужчина, который управлял автомобилем Chevrolet TrailBlazer, врезался в ехавшую спереди серую машину, которая из-за этого оказалась на трамвайных путях и столкнулась с трамваем. У водителя, ставшего виновником аварии, подозревают опьянение. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются", - прокомментировала порталу Rus.Postimees пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Анника Максимова.

Она добавила, что движение было нарушено в обоих направлениях.

В больницу доставлен 45-летний водитель.

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