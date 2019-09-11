Фото: Серьезное ДТП у автовокзала в Таллинне

"Две машины разбиты в хлам. На месте происшествия работают полицейские, туда же прибыло несколько карет скорой помощи", - описал читатель.

Полиция подтвердила эту информацию на своей странице в Twitter. "В 15:13 в Таллинне у перекрестка Тартуского шоссе и улицы Одра произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля и трамвай. Движение трамваев в сторону Маяка остановлено. На месте спасатели, полицейские и скорая помощь".