Фото: Серьезное ДТП у автовокзала в Таллинне

Обратившийся в редакцию Rus.Postimees читатель сообщил, что в среду, 11 сентября, во второй половине дня на Тартуском шоссе в Таллинне в районе автовокзала произошла серьезная авария: столкнулись трамвай и два легковых автомобиля.
"Две машины разбиты в хлам. На месте происшествия работают полицейские, туда же прибыло несколько карет скорой помощи", - описал читатель.
15:13 toimus liiklusõnnetus Tallinnas, Tartu mnt.-l, Odra tn. risti juures. 2 sõiduauto ja trammi kokkupõrge, trammiliiklus suunaga Majaka tn. seisab. Politsei, pääste, kiirabi sündmuskohal. pic.twitter.com/MzVLJVGwII— Politsei (@Politsei) September 11, 2019
Полиция подтвердила эту информацию на своей странице в Twitter. "В 15:13 в Таллинне у перекрестка Тартуского шоссе и улицы Одра произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля и трамвай. Движение трамваев в сторону Маяка остановлено. На месте спасатели, полицейские и скорая помощь".
"Согласно первоначальной информации, 45-летний мужчина, который управлял автомобилем Chevrolet TrailBlazer, врезался в ехавшую спереди серую машину, которая из-за этого оказалась на трамвайных путях и столкнулась с трамваем. У водителя, ставшего виновником аварии, подозревают опьянение. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются", - прокомментировала порталу Rus.Postimees пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Анника Максимова.
Она добавила, что движение было нарушено в обоих направлениях.
В больницу доставлен 45-летний водитель.