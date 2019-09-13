Мир терпит поражение в борьбе с вырубкой леса

В 2014 году во время саммита ООН по климату была заключена договоренность до 2020 года снизить темпы вырубки лесов вдвое, а до 2030 года остановить ее полностью.

Однако вырубка лесов продолжается в тревожащем объеме и ставит под угрозу попытки остановить разрушительное влияние климатических изменений, сделали вывод эксперты.

Объединение 25 организаций NYDF Assessment Partners в своей критике признало, что объем созданных в результате вырубки лесов парниковых газов сравним с производимым всем Евросоюзом объемом".

"За пять лет после заключения Нью-Йоркской лесной декларации вырубка лесов не только продолжилась, но и ускорилась," - заявила одна из координаторов сообщения Шарлотта Штрек.

Эксперты подсчитали, что в 2014-2018 годах средняя площадь потерянных лесов в мире ежегодно сравнима с территорией размером с Великобританию.

Потери тропических лесов образуют 90% от общей вырубки лесов в мире, но хуже всего ситуация оценивается в странах бассейна Амазонии - Боливии, Бразилии, Колумбии и Перу.

У авторов исследования особые опасения вызвал новый эпицентр потери леса в Западной Африке. В Демократической Республике Конго за последние пять лет вырубка лесов удвоилась.

Нью-Йоркская лесная декларация является добровольным и необязательным соглашением, призванным остановить глобальные потери лесов.