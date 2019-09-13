Перекресток улиц Мукусалас и Делю в Риге оснастили смарт-устройствами

Строительство перекрестка по заказу Mūkusalas Biznesa Centrs было начато в начале лета, с целью совершенствовать организацию движения на перекрестке улиц Мукусалас и Делю и сделать сообщение более безопасным.

Пропускную способность перекрестка требовалось увеличить, ведь изо дня в день на улицу Делю, где расположен Mūkusalas Biznesa Centrs, сворачиваю более 1000 автомобилей, и прежнее решение организации сообщения не подходило для такого интенсивного транспортного потока. Вместе со строительством нового перекрестка был увеличен также поток транспортных средств, выезжающих с улицы Делю, не препятствуя и не задерживая движение по улице Мукусалас.

На перекрестке уложена тактильная брусчатка, которая информирует незрячих людей о начале и конце пешеходного перехода. Построена новая система отвода дождевых вод и канализационная система.

Новые улучшения инфраструктуры направлены на то, чтобы сделать передвижение пешеходов и велосипедистов более удобным, а также улучшить среду для сотрудников бизнес центра, благодаря озеленению и насаждениям.

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Строительством перекрестка и инфраструктуры занималась компания по строительству дорог – A.C.B., Pro Dev и Akva Būve, а расходы в размере 800 000 евро покрыло Mūkusalas Biznesa Centrs.

Председатель правления Mūkusalas Biznesa Centrs Ивета Бахмане: "Построенный перекресток существенно поможет привести в порядок организацию движения на улице Мукусалас, а также улучшит возможности ежедневного передвижения работников нашего центра. В ходе строительства были обновлены подземные коммуникации на улице Делю и улице Мукусалас, была построена новая канализационная система для сбора дождевых вод, а также до конца сентября планируется закончить новый круговой перекресток на улице Делю.

Мы надеемся, что по утрам уменьшатся пробки у Латвийской Национальной библиотеки, ведь автомобили перестанут ездить через каменный мост, чтобы развернуться на полосу встречного движения ехать по улице Мукусалас, чтобы повернуть на улицу Делю.