Перекресток улиц Мукусалас и Делю в Риге оснастили смарт-устройствами

В целях улучшения транспортного потока и безопасности был построен перекресток улиц Мукусалас и Делю, к тому же он оснащен современными устройствами для определения и управления сообщением. Таким образом будет обеспечен адаптивный поток транспорта и пешеходов в зависимости от интенсивности движения в разное время суток.
Строительство перекрестка по заказу Mūkusalas Biznesa Centrs было начато в начале лета, с целью совершенствовать организацию движения на перекрестке улиц Мукусалас и Делю и сделать сообщение более безопасным.
Пропускную способность перекрестка требовалось увеличить, ведь изо дня в день на улицу Делю, где расположен Mūkusalas Biznesa Centrs, сворачиваю более 1000 автомобилей, и прежнее решение организации сообщения не подходило для такого интенсивного транспортного потока. Вместе со строительством нового перекрестка был увеличен также поток транспортных средств, выезжающих с улицы Делю, не препятствуя и не задерживая движение по улице Мукусалас.
На перекрестке уложена тактильная брусчатка, которая информирует незрячих людей о начале и конце пешеходного перехода. Построена новая система отвода дождевых вод и канализационная система.
Новые улучшения инфраструктуры направлены на то, чтобы сделать передвижение пешеходов и велосипедистов более удобным, а также улучшить среду для сотрудников бизнес центра, благодаря озеленению и насаждениям.
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Строительством перекрестка и инфраструктуры занималась компания по строительству дорог – A.C.B., Pro Dev и Akva Būve, а расходы в размере 800 000 евро покрыло Mūkusalas Biznesa Centrs.
Председатель правления Mūkusalas Biznesa Centrs Ивета Бахмане: "Построенный перекресток существенно поможет привести в порядок организацию движения на улице Мукусалас, а также улучшит возможности ежедневного передвижения работников нашего центра. В ходе строительства были обновлены подземные коммуникации на улице Делю и улице Мукусалас, была построена новая канализационная система для сбора дождевых вод, а также до конца сентября планируется закончить новый круговой перекресток на улице Делю.
Мы надеемся, что по утрам уменьшатся пробки у Латвийской Национальной библиотеки, ведь автомобили перестанут ездить через каменный мост, чтобы развернуться на полосу встречного движения ехать по улице Мукусалас, чтобы повернуть на улицу Делю.
В свою очередь благоустроенная окружающая среда и пешеходный переход через улицу Мукусалас позволят жителям более полноценно наслаждаться променадом Даугавы, который стал очень популярным местом для прогулок. Благодаря смарт-устройствам, установленным на перекрестке, прогнозируется намного более свободный транспортный поток, а также ожидается, что сократиться время ожидания транспортных средств на перекрестках".