Самолет совершил вынужденную посадку из-за стаканчика с кофе: ущерб составил 90 000 евро

Пилот пассажирского лайнера, который выполнял рейс из Франкфурта в мексиканский Канкун, принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Ирландии из-за того, что пролил кофе на приборную панель, пишет Rus.Postimees.
Инцидент на борту Airbus A330 авиакомпании Condor произошел 6 февраля, но стало известно о нем только сейчас. Пролитый на приборную панель кофе спровоцировал дым и проблемы со связью. Находившиеся на борту 326 пассажиров и 11 членов экипажа не пострадали.
Ущерб от случившегося составил почти 90 000 евро.
Как сообщается, 49-летний капитан поставил стаканчик с кофе не в специально предназначенный для этого держатель, а рядом с собой. В ходе расследования стало понятно, что держатель в самолете слишком велик для используемых стаканчиков, поэтому пилоты не пользуются им. Однако также эксперты заключили, что ущерб можно было бы снизить, если бы стакан был закрыт крышкой.
Авиакомпания Condor после случившегося стал использовать более крупные стаканы, которые стоят в держателях нормально.