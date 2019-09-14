Для срочных вложений LTV и Латвийскому радио выделят 310 273 евро

Для осуществления срочных вложений Латвийскому телевидению (LTV) и Латвийскому радио планируется выделить 310 273 евро, свидетельствует подготовленный Министерством культуры проект приказа, поданный к рассмотрению на заседании правительства, которое пройдет во вторник, 17 сентября.
Согласно информации Министерства культуры, общий объем необходимых вложений для Латвийского радио на данный момент составляет 51 050 евро, а для LTV - 259 223 евро.
В первом полугодии 2019 года доходы Латвийского радио уменьшились на 14,2%, и прогнозируется дальнейшее их падение. Латвийскому радио остро не хватает средств для покрытия расходов на вещание, техническое оснащение и содержание здания на Домской площади, 8.
Падение доходов LTV в 2019 году по сравнению с прогнозируемой суммой составляет 500 000 евро. LTV деньги необходимы на покупку оборудования в 6-ую студию, где оно было демонтировано, исходя из соображений безопасности. Для этих целей необходимо 259 223 евро.
Вышеупомянутые суммы Министерство культуры планирует привлечь из средств для непредвиденных случаев.
Как сообщалось ранее, для решения проблем на Латвийском радио и LTV, Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) попросил выделить общественным СМИ более 10 млн евро.