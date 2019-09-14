Для срочных вложений LTV и Латвийскому радио выделят 310 273 евро

Падение доходов LTV в 2019 году по сравнению с прогнозируемой суммой составляет 500 000 евро. LTV деньги необходимы на покупку оборудования в 6-ую студию, где оно было демонтировано, исходя из соображений безопасности. Для этих целей необходимо 259 223 евро.