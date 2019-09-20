Moneyval: что будет, если Латвия не выполнит рекомендации комитета?

В прошлом году латвийский банк ABLV Bank был обвинен в схемах отмывания денег и сейчас продолжает процесс самоликвидации. С тех пор над финансовым сектором нашей страны повисла большая тень сомнения, и различные международные организации выясняют, предпринимаются ли какие-либо меры, чтобы "очистить его" от сомнительных сделок. Одной из таких организаций, на которую часто ссылаются латвийские чиновники, является Moneyval. Несоблюдение рекомендаций именно этой организацией, может вызвать серьезные проблемы для Латвии в будущем. Портал TVNET обратился в Службу финансовой разведки, которая предоставила ответы о том, что такое Moneyval и какие рекомендации она дала Латвии.
- Что такое Moneyval?
- Moneyval - это комитет экспертов Совета Европы (ЕП) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, созданный в 1997 году. В настоящее время в Комитет входят 47 стран и он подчиняется Комитету министров Совета Европы.
Задача Moneyval состоит в том, чтобы оценить и обеспечить эффективность ключевых международных стандартов в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и дать рекомендации по улучшению этих стандартов.
Важно понимать, что Латвия в настоящее время находится на стадии двойной оценки. А именно, в дополнении к Moneyval, Латвии необходимо продемонстрировать свой прогресс с помощью Целевой группы по финансовым действиям или FATF (Financial Action Task Force) - межправительственной организации, которая устанавливает стандарты и способствует эффективному осуществлению правовых, нормативных и оперативных мер по борьбе с преступными активами, отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными с этим угрозами целостности международной финансовой системы.
Moneyval оценивает изменения нормативных актов (то есть оценивает техническое соответствие рекомендациям), в то время как FATF оценивает нормативное применение на практике, эффективность выполнения рекомендаций.
- Какими могут быть примеры деятельности Moneyval в других странах или в каких странах также необходимо выполнять рекомендации этого учреждения?
- Поскольку Moneyval является институтом ЕП, его рекомендациям должны следовать все входящие в Европейский парламент государства. Эксперты Moneyval оценивают ситуацию с финансированием отмывания денег, терроризма и пролиферации (оружия массового уничтожения) во всех странах ЕП. Финансовые системы, а также преступления внутри них носят глобальный характер, поэтому важно, чтобы каждая страна сохраняла свою финансовую систему в соответствии с международными требованиями.
- Каковы эти рекомендации? Как они могут повлиять на экономику в целом?
В сообщении Moneyval за 23 августа 2018 год о латвийской системе предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, на предмет эффективности были проанализированы 40 показателей технического соответствия, а также 11 показателей эффективности (Immediate Outcome - IO).
Они представляют собой оценку рисков, политики и координаций отмывания денег и финансирования терроризма, международное сотрудничество, надзор, превентивные меры, юридические лица и организации, финансовую разведку, расследование и судебное преследование, конфискацию, а также финансовые санкции.
- Каковы могут быть последствия несоблюдения рекомендаций Moneyval?
- Если Латвия не выполнит рекомендации Moneyval, она может оказаться в числе стран с высоким уровнем риска, имеющих стратегические недостатки в правовой базе для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
- Часто можно услышать о возможном попадании Латвии в "серую зону". Что это означает для нашей страны и для ее жителей?
- Попадание в "серый список" может стать смертельным сигналом для инвесторов, особенно в финансовом секторе. Кроме того, это может иметь долгосрочные последствия, и дело не только в том, чтобы вкладывать гораздо больше денег и усилий, чтобы как можно быстрее выйти из списка.
Действовать, работать, чтобы не попасть в "серый список" является вопросом национальной репутации.
За последние годы из Европейских стран туда попала только Сербия.
- Как в настоящее время Латвия выполняет рекомендации Moneyval? С момента закрытия ABLV Bank ситуация улучшилась?
В течение года Латвия добилась значительных успехов в совершенствовании своего законодательства. Например, в закон О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма несколько раз вносились поправки. По данным Службы финансовой разведки (FID), рекомендации экспертов Moneyval включены в этот закон.
Плюс ко всему в Закон о международных и национальных санкциях Латвийской Республики вступили в силу существенные поправки. Также были приняты поправки к Уголовному закону, например, установка уголовной ответственности за ввоз или вывоз из страны крупной суммы недекларированных или ложно декларированных наличных средств.
Также значительно улучшилось сотрудничество между частным и государственным секторами. О положительном прогрессе этого сотрудничества свидетельствуют значительный объем замороженных средств и количество возбужденных уголовных дел.
- Как FID оценит ситуацию в Латвии - финансовые преступления выявляются в меньшем объеме, чем раньше?
Большая работа была проделана для просвещения субъектов, надзорных органов, правоохранительных органов и других учреждений, связанных с законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Мы можем видеть результаты даже с точки зрения замороженных активов.
Однако это не означает, что финансовых преступлений стало больше, просто процент их обнаружения выше.
Общая сумма средств, замороженных за первые 8 месяцев 2019 года, составляет 175 миллионов евро по сравнению с 70 миллионами евро за первые восемь месяцев 2018 года и 34 миллионами евро за первые восемь месяцев 2017 года.