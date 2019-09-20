Moneyval: что будет, если Латвия не выполнит рекомендации комитета?

- Что такое Moneyval?

- Moneyval - это комитет экспертов Совета Европы (ЕП) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, созданный в 1997 году. В настоящее время в Комитет входят 47 стран и он подчиняется Комитету министров Совета Европы.

Задача Moneyval состоит в том, чтобы оценить и обеспечить эффективность ключевых международных стандартов в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и дать рекомендации по улучшению этих стандартов.

Важно понимать, что Латвия в настоящее время находится на стадии двойной оценки. А именно, в дополнении к Moneyval, Латвии необходимо продемонстрировать свой прогресс с помощью Целевой группы по финансовым действиям или FATF (Financial Action Task Force) - межправительственной организации, которая устанавливает стандарты и способствует эффективному осуществлению правовых, нормативных и оперативных мер по борьбе с преступными активами, отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными с этим угрозами целостности международной финансовой системы.

Moneyval оценивает изменения нормативных актов (то есть оценивает техническое соответствие рекомендациям), в то время как FATF оценивает нормативное применение на практике, эффективность выполнения рекомендаций.

- Какими могут быть примеры деятельности Moneyval в других странах или в каких странах также необходимо выполнять рекомендации этого учреждения?

- Поскольку Moneyval является институтом ЕП, его рекомендациям должны следовать все входящие в Европейский парламент государства. Эксперты Moneyval оценивают ситуацию с финансированием отмывания денег, терроризма и пролиферации (оружия массового уничтожения) во всех странах ЕП. Финансовые системы, а также преступления внутри них носят глобальный характер, поэтому важно, чтобы каждая страна сохраняла свою финансовую систему в соответствии с международными требованиями.

- Каковы эти рекомендации? Как они могут повлиять на экономику в целом?

В сообщении Moneyval за 23 августа 2018 год о латвийской системе предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, на предмет эффективности были проанализированы 40 показателей технического соответствия, а также 11 показателей эффективности (Immediate Outcome - IO).

Они представляют собой оценку рисков, политики и координаций отмывания денег и финансирования терроризма, международное сотрудничество, надзор, превентивные меры, юридические лица и организации, финансовую разведку, расследование и судебное преследование, конфискацию, а также финансовые санкции.

- Каковы могут быть последствия несоблюдения рекомендаций Moneyval?

- Если Латвия не выполнит рекомендации Moneyval, она может оказаться в числе стран с высоким уровнем риска, имеющих стратегические недостатки в правовой базе для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

- Часто можно услышать о возможном попадании Латвии в "серую зону". Что это означает для нашей страны и для ее жителей?