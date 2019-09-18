Знаете ли вы, где расположена самая узкая улица Риги? Рассказываем - в Московском форштадте, между домами улицы Маскавас под номером 135 и 137.

По самой узкой улочке Риги я шел, чтобы попасть в конечную точку своего маршрута - на Старое еврейское кладбище в Московском форштадте. Я и не подозревал, что попал на столь уникальную улицу.

Подозрения о том, что она в определенном смысле важная, разумеется, у меня были, потому что она и правда выглядит уникальной.

Интересна не только ее узина - всего 3,2 метра - но и крутизна, хотя, возможно, она и не такая необычная в этой относительно холмистой части Риги.

Как бы то ни было, эти два свойства отлично сочетаются с брусчаткой и красивыми фонарями, предавая улице весьма поэтичный характер.

Галерея: Самая узкая улица Риги

Думаю, настоящий шарм этой улочки раскрывается в осенние ночи, когда загораются фонари, однако оценить это я не осмелюсь, так как у меня не хватит храборости бродить по Московскому предместью ночью...

Несмотря на то, что официально статус улицы ей не присвоен (на картах она упоминается как Маленький путь (Kleine Weg)), однако в наши дни ее называют улицей Ритуала.

Она существует с 1725 года и конец ее ведет к еврейскому кладбищу, которое появилось ровно в том же году.