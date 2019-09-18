В соцсетях опубликована информация о таксисте-насильнике: полиция опровергает слухи

Госполиция указывает, что никаких заявлений о подобных нападениях в правоохранительные органы не поступало, поэтому в их распоряжении нет никакой информации о том, что подобные происшествия действительно имели место.

В связи с этим полиция призывает не распространять слухи.

Если у кого-то есть информация о таком преступлении или же кто-то стал его жертвой, полиция просит обращаться в правоохранительные органы с заявлением. В настоящее время таких заявлений не получено, хотя в социальных сетях утверждается, что полиция об этом информирована.

В социальных сетях распространяется рассказ анонимного пользователя о том, что на прошлой неделе на женщину во время поездки на такси ночью якобы напал водитель.

Рассказчик утверждает, что благодаря счастливой случайности это заметил некий прохожий и выбил окно автомобиля. Таксист испугался и отпустил жертву. На следующий день женщина отправилась в полицию, чтобы подать заявление, и принимавший его инспектор утверждал, что в прошлом месяце от девушек получено уже три заявления о попытках изнасилования в такси.