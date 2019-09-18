FKTK оштрафовала PrivatBank на миллион евро за нарушение нормативных актов

Для банка также установлен ряд правовых обязанностей, в том числе он должен подать в установленный срок FKTK план мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и провести независимую оценку системы внутреннего контроля.

FKTK провела в PrivatBank очную проверку, в ходе которой констатировала ряд нарушений, связанных с системой внутреннего контроля, рисками клиентской базы и управления ими.

Нарушения свидетельствуют о серьезных недостатках в системе внутреннего контроля банка в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации, поскольку они обнаружены в существенных элементах изучения надежности клиентов и надзора за сделками.

Как указала комиссия, банк не создал такую соответствующую рискам его деятельности систему внутреннего контроля по предотвращению легализации преступно полученных средств, которая обеспечила бы эффективное соблюдение нормативных актов.

Например, деятельность комитета PrivatBank по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации не обеспечивала реализацию мер, уменьшающих риски, а отдельные принятые комитетом решения были благоприятны для отдельных акционеров банка.

Система внутреннего контроля банка не обеспечивала непрерывность углубленного изучения клиентов на протяжении всего периода их деятельности, также PrivatBank не предпринял достаточных действий, чтобы убедиться в том, что указанные истинные выгодоприобретатели клиентов действительно таковыми являются.

FKTK информирует, что в ряде случаев банк не получил документы и не предпринял достаточных действий, чтобы убедиться в происхождении финансовых средств на счетах клиентов, не документировал выводы, не обеспечил своевременное и качественное изучение клиентов, заключения по делам клиентов являются неполными, а также банк не принимал своевременно решений о прекращении отношений с клиентами.

Нарушения в банке FKTK расценила как существенные и длительные. Одновременно FKTK учла меры, уже предпринятые PrivatBank для устранения недостатков.

Примененный к банку штраф составляет 90% от максимального предусмотренного законом штрафа - 10% годового оборота. PrivatBank должен уплатить штраф в бюджет в течение одного месяца.

В первом полугодии этого года PrivatBank работал с убытками в размере 706 000 евро, что в 2,3 раза меньше, чем за соответствующий период 2018 года. Убытки группы PrivatBank за первые шесть месяцев года составили 448 000 евро, что меньше в 3,3 раза.