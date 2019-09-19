Только в двух местах в мире хранится вирус оспы. В одном из них в России произошел взрыв

В российском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенном под Новосибирском, изучают такие опасные вирусы как лихорадка Эбола, оспа, сибирская чума и вирус Марбург.

Однако, несмотря на взрыв и пожар, представители научного центра уверяют, что огонь не затронул ту часть здания, в которой хранятся эти вирусы.

В сообщении, с которым выступили представители центра, говорится, что взорвался газовый баллон на пятом этаже шестиэтажного здания. Взрыв произошел во время ремонтных работ в так называемой комнате санитарной инспекции, в которой никакие эксперименты с биологическими материалами не ведутся.

Во времена Холодной войны эта лаборатория биологического оружия состояла из комплекса из 100 зданий и даже собственного кладбища, где хранили тех ученых, которые сами себе вводили чрезмерную дозу летального вируса Марбург.

Вирус оспы ФОТО: Wikimedia Commons

Эксперты США в 2000 году посетили это место и пришли к выводу, что ученые больше не работают над производством оружия.

Сейчас тут ведутся исследования с целью предотвратить распространение различных болезней, создать вакцины, секвенировать вирусный геном и проводить схожие исследования.

Несмотря на то, что другие ученые не могут убедиться лично, где произошел взрыв и пожар, один из них, Дэвид Эванс, заявил, что маловероятно, что это произошло вблизи места хранения и экспериментов.

"Даже если бы огонь распространился на места хранения вирусов, угроза жизни человека была бы очень маленькой", - сказал Эванс.

"Пожар - это серьезный фактор риска во всех биологических лабораториях, однако он не может привести к дальнейшему распространению вируса, так как большая часть из них очень неустойчива к жаре. Именно поэтому обычно вирусы держатся в особых холодильниках", - пояснил изданию Live Science ученый Грант Макфейден.