Сейм поддержал компенсацию убытков от доставки прессы в 2020 году

Поправки подразумевают с 1 января 2020 года на один год продлить существующее регулирование в отношении доставки и компенсации убытков от доставки абонированной прессы.

Председатель комиссии Сейма по народному хозяйству, охране среды, аграрной и региональной политике Янис Витенбергс ранее подчеркивал, что поправки к закону о почте являются хорошим жестом для укрепления работы и независимости латвийских СМИ, а также обеспечения доступности почтовых услуг в нынешнем объеме для жителей регионов и городов.

В то же время он подчеркнул, что продление существующего регулирования может быть только временным решением, поэтому правительству нужно работать над определением ясности в более долгосрочной перспективе.