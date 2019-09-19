Чт, 19.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Сейм поддержал компенсацию убытков от доставки прессы в 2020 году

ФОТО: Pixabay

В четверг, 19 сентября, Сейм в последнем чтении утвердил признанные срочными поправки к закону о почте, с помощью которых планируется обеспечить услуги доставки абонированной прессы в 2020 году на тех же условиях, что были до этого.

Поправки подразумевают с 1 января 2020 года на один год продлить существующее регулирование в отношении доставки и компенсации убытков от доставки абонированной прессы.

Председатель комиссии Сейма по народному хозяйству, охране среды, аграрной и региональной политике Янис Витенбергс ранее подчеркивал, что поправки к закону о почте являются хорошим жестом для укрепления работы и независимости латвийских СМИ, а также обеспечения доступности почтовых услуг в нынешнем объеме для жителей регионов и городов.

В то же время он подчеркнул, что продление существующего регулирования может быть только временным решением, поэтому правительству нужно работать над определением ясности в более долгосрочной перспективе.

Согласно информации, представленной Министерству сообщения, "Latvijas Pasts" рассчитал предполагаемые убытки от доставки прессы в 2019 и 2020 годах. В этом году убытки составят 5, 622 млн евро, а в следующем году - 5, 903 млн евро.

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