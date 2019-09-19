Предлагают снизить требования по владению латышским языком для кондуктора поезда

Поправки разработаны по инициативе Министерства сообщения и АО Pasažieru vilciens с тем, чтобы люди, хуже владеющие латышским языком, могли работать на железной дороге.

Сейчас для кондукторов установлена во владении латышским языком первая ступень уровня С - как для руководителей предприятий и структурных подразделений, высококвалифицированных специалистов, педагогов.

Предлагается перенести уровень знания госязыка кондукторами на первую ступень уровня В, куда входят и другие должности и профессии, связанные с оказанием услуг.

Минсоообщения указывает, что кондуктор на работе должен уметь вести простые диалоги на бытовые и профессиональные темы, кратко формулировать свое мнение, читать и понимать тематические тексты простого содержания и готовить типовые документы.

Вторая ступень уровня В уже установлена для проводников и контролеров пассажирских поездов.