Сигулдское самоуправление обратилось в полицию по поводу заражения четырех детей сальмонеллой

Расследуя причины заболевания инфекцией, вызываемой шига-токсинпродуцирующими штаммами бактерии Escherichia coli, Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC) получил из лаборатории информацию о том, что у четырех детей из Сигулдского края констатирована вызывающая сальмонеллез бактерия сальмонелла.

Из вышеупомянутых четверых детей один в начале сентября начал обучение в детском саду Ieviņa, а трое - в детском саду "Tornīši". SPKC подчеркивает, что на данный момент нет однозначной информации о том, где дети заразились этой бактерией.

SPKC поясняет, что симптомами заболеваний, вызываемых сальмонеллой, являются тошнота, рвота, судороги, диарея, лихорадка и головные боли.

Представитель самоуправления рассказала, что все четверо детей уже неделю не посещают детский сад, однако SPKC считает, что заражение могло произойти в разное время, начиная с 7 сентября. В настоящее время дети проходят курс лечения под присмотром семейного врача.

Принимая во внимание эту и предыдущую информацию о заражении детей опасным инфекционным заболеванием, самоуправление Сигулдского края обратилось в Госполицию с просьбой углубленно расследовать возможную связь между этими случаями заражения, сообщила Брикмане.

Кроме того, самоуправление обратилось в SPKC с просьбой как можно скорее дать заключение о причинах распространения сальмонеллы.

В то же время причины возникновения инфекции, вызываемой шига-токсинпродуцирующими штаммами бактерии Escherichia coli (кишечной палочкой), до сих пор не известны. Муниципалитет с нетерпением ждет заключения SPKC для принятия дальнейших решений, добавила Брикмане.

Ранее самоуправление заявило, что в случае, если ответственные госучреждения подтвердят вину поставщика услуг общественного питания Baltic Restaurants Latvia, муниципалитет немедленно расторгнет договор с этой компанией.