Вс, 22.09.2019
На фасады, например, лезть не стоит, особенно если учитывать, что под ними могут быть другие люди. Если угрожать жизни, то только своей - это должно стать золотым правилом "сталкера". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

В Риге отметят День единства балтов

Костер. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В воскресенье, 22 сентября, в 19.00 на дамбе АВ в Риге состоится мероприятие, посвященное Дню единства балтов, сообщили в Рижской думе.

Во время мероприятия на дамбе будет зажжен большой костер и состоится концерт, в котором примут участие фолк-металл группа Symbolic, фольклорные ансамбли Grodi, Vilkači и Skandinieki.

День единства балтов отмечается в Литве и Латвии в честь победы жемайтов и земгалов в битве при Сауле над рыцарями Ордена меченосцев 22 сентября 1236 года. 

В 2000 году Сеймы Латвии и Литвы официально объявили эту дату отмечаемым памятным днем.

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