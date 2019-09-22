В Риге отметят День единства балтов

В воскресенье, 22 сентября, в 19.00 на дамбе АВ в Риге состоится мероприятие, посвященное Дню единства балтов, сообщили в Рижской думе.
Во время мероприятия на дамбе будет зажжен большой костер и состоится концерт, в котором примут участие фолк-металл группа Symbolic, фольклорные ансамбли Grodi, Vilkači и Skandinieki.
День единства балтов отмечается в Литве и Латвии в честь победы жемайтов и земгалов в битве при Сауле над рыцарями Ордена меченосцев 22 сентября 1236 года.
В 2000 году Сеймы Латвии и Литвы официально объявили эту дату отмечаемым памятным днем.